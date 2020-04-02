Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы для нарушителей карантина

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новые штрафы для нарушителей режима самоизоляции, действующего в российской столице. Напомним, вчера этот закон приняли в Мосгордуме. В четверг, 2 апреля, документ был подписан мэром.

Нарушителей режима будут штрафовать на 4 тысяч рублей при первом факте нарушения, на 5 тысяч на второй раз и далее. Денежное наказание для автомобилистов аналогично - 5 тысяч рублей. Кроме того, вводятся штрафы для организаций, которые будут игнорировать распоряжение о прекращении работы (это касается ресторанов, кафе, спорткомплексов, фитнес-центров, ночных клубов, букмекерских контор и многих других). Должностные лица могут нарваться на штраф от 30 до 50 тысяч рублей, юридические - от 200 тысяч до полумиллиона рублей.

Как объясняют эксперты, на данном этапе денежные штрафы предусмотрены для нарушителей режима самоизоляции двух категорий:

1) людям с подтвержденным коронавирусом, у которых заболевание протекает в легкой форме, а потому они лечатся на дому;

2) тем, кто сидит на домашнем 14-дневном карантине после возвращения из-за границы.

Будут ли штрафовать остальных? Детали закона читателям «Комсомольской Правды» ранее разъяснил председатель комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Мосгордумы Александро Семенников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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