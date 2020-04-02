АЗС «Газпромнефть»: дистанционная оплата топлива ежемесячно растет на 20 процентов

По итогам 2019 года ежемесячная продажа топлива «Газпром нефти» с использованием цифровых сервисов, в том числе мобильных приложений «Газпромнефть» и АЗС.GO, составила около 41,5 тыс. тонн. Сегодня онлайн-оплата в этих мобильных приложениях доступна во всех регионах присутствия сети АЗС компании. Ежемесячный рост аудитории, которая пользуется дистанционной оплатой, достигает 20%.

В сети АЗС «Газпромнефти» в РФ и СНГ активно развиваются и другие виды сервисов. Так в 2019 году выручка от продажи сопутствующих товаров и услуг выросла на 7% – до 20,6 млрд руб. Продажи кофе и других горячих напитков достигли 3,6 млрд рублей (рост составил 16%). Всего на собственных автозаправочных станциях «Газпромнефть» и сети партнеров было реализовано свыше 30,5 млн чашек кофе – на 4% больше, чем в 2018 году.

В 2019 году 79% покупок на АЗС сети «Газпромнефть» осуществлялись с использованием карт программы лояльности «Нам по пути», число участников которой увеличилось на 9% и достигло 11,5 млн человек. По данным компании Ipsos, «Нам по пути» является самой популярной программой лояльности среди российских автомобилистов: уровень известности программы увеличился по итогам прошлого года до 30%, каждый третий автомобилист является ее участником.

«Мы настраиваем программу лояльности под потребности каждого клиента, предлагаем новые возможности цифровых платформ для дистанционной оплаты топлива и повышаем операционную эффективность за счет работы с партнерскими моделями, - резюмировал директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов. - Эффективные инструменты и инновационные решения позволяют компании удерживать лидирующие позиции на рынке топливного ритейла: по данным ведущих исследовательских компаний, сеть АЗС «Газпромнефть», программа лояльности «Нам по пути» и брендированное топливо – самые известные продукты топливной розницы среди игроков рынка в 39 регионах присутствия сети АЗС компании».