В Москве до 1 мая останутся закрыты непродовольственные магазины, общепит и спортклубы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении всех ранее введенных им ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.

«Решение Президента Владимира Путина об объявлении нерабочей недели 30 марта - 5 апреля и всеобщий домашний режим в Москве дали хороший результат, - сообщил мэр на своем официальном сайте. - Большинство жителей города остаются дома. Количество пассажиров общественного транспорта снизилось на 70-80%, что отчасти помогает сдерживать темпы распространения коронавируса».

Напомним, Владимир Путин дал субъектам РФ полномочия самостоятельно принимать решения о мерах, которые будут действовать на тех или иных территориях.

«В Москве сложилась наиболее сложная ситуация по распространению коронавирусной инфекции, - отметил Сергей Собянин. - Поэтому все ранее введенные ограничения будут продлены до 1 мая 2020 года. Жители города по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции».

Самое важное:

- Мэр сообщил, что вторую часть выплат ушедшие в режим самоизоляции москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями получат сразу же после 14 апреля.

- Социальная дистанция в общественных местах и транспорте - 1,5 метра - сохраняется.

- «По режиму работы рекреационных территорий - до 1 мая 2020 г. запрещается посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха».

- Неиспользованные проездные продлят после 1 мая (если за время карантина по ним не проехали больше 6 раз). Школьные и студенческие проездные также продлят.

- Продолжают работать медицинские организации и аптеки, продовольственные магазины и точки по продаже товаров первой необходимости, банки, организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузо-разгрузочные работы, организации, выполняющие работы для противодействия распространению коронавируса, а также непрерывно действующие организации (ЖКХ, транспорт, строители, энергетика, логистика и др.).

- Школы и колледжи продолжают учиться дистанционно.

- Непродовольственные магазины, спортклубы, общепит и прочие заведения останутся закрыты до 1 мая.

«Попросту говоря, живем дальше так, как на этой неделе», - сказал Сергей Собянин.

Многие москвичи переживали: введут ли из-за осложнения ситуации с коронавирусом пропускной режим для поездок по городу. По словам мэра, большинство жителей города без всяких нареканий соблюдают режим самоизоляции.

«ПОЭТОМУ ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ГОРОДУ МОЖНО ПОКА НЕ ВВОДИТЬ», - подчеркнул мэр.

И напомнил, что за больных коронавирусом, которые лечатся дома, теперь будут следить в том числе с помощью гаджетов и камер. Сегодня днем мэр Москвы подписал новый закон, по которому нарушителям карантина будут выписывать штрафы до 5 тысяч рублей.