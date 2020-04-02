«Увы, часть пациентов спасти не удается»: Главврач больницы в Коммунарке рассказал о 39-летнем мужчине, умершем от коронавируса

Сегодня стало известно, что в Москве скончался еще один человек, заболевший коронавирусом. Однако если до этого в случаях с летальным исходом фигурировали лишь пожилые люди не моложе 60 лет с целым набором хронических заболеваний, то нынешняя жертва COVID-2019 - мужчина 39 лет.

Смерть пациента уже подтвердил главный врач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, который - напомним - и сам подхватил коронавирус и сейчас работает, оставаясь в изоляции в собственной больнице.

«По умершим пациентам я пишу обычно отдельный пост после того, как мы получаем результаты патологоанатомического исследования, - сообщил Проценко на своей странице в соцсети. - Пациент 39 лет, с ожирением и артериальной гипертензией умер от осложнений коронавирусной инфекции в виде острого респираторного дистресс-синдрома».

Также специалист объяснил, как действует опасный вирус.

«COVID - болезнь, которая может осложняться развитием тяжелого повреждения лёгких и нарушениями свертывания крови. Выраженность этих осложнений зачастую является причиной смерти больных с коронавирусной инфекции. И да, такие пациенты есть в Коммунарке. Увы, часть пациентов спасти не удаётся».

Напомним, на текущий момент в Москве зафиксированы уже 20 смертей пациентов с коронавирусом. Всего с 4 марта в столичных больницах диагноз COVID-2019 подтвердили у 2475 человек.