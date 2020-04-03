2020-04-03T09:57:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве за сутки выписали 28 пациентов, переболевших коронавирусом

Число вылечившихся от COVID-2019 в столичных больницах выросло до 168 человек
Семен ЕЛЕНИН
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Городская клиническая больница №15 имени Филатова, перепрофилированная по лечение пациентов с коронавирусом. Фото: АГН МоскваГородская клиническая больница №15 имени Филатова, перепрофилированная по лечение пациентов с коронавирусом. Фото: АГН Москва
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В Москве за минувшие сутки выписали еще 28 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

- Количество человек, выздоровевших после лечения от коронавирусной инфекции, в Москве продолжает увеличиваться, - рассказала журналистам вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - За прошедшие сутки еще 28 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления.

Таким образом, общее число излечившихся от новой инфекции выросло до 168 человек.

Напомним, по состоянию на 2 апреля в Москве с начала эпидемии были зафиксированы 2475 пациентов с подтвержденным COVID-2019. 595 из них - лишь за последние сутки.

Также 2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок режима самоизоляции для жителей города до 1 мая, а также подписал закон о введении административных штрафов для нарушителей карантина. Для введения пропускной системы для передвижения по Москве, - объяснил мер, - пока нет необходимости.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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Сегодня стало известно, что в Москве скончался еще один человек, заболевший коронавирусом. Однако если до этого в случаях с летальным исходом фигурировали лишь пожилые люди не моложе 60 лет с целым набором хронических заболеваний, то нынешняя жертва COVID-2019 - мужчина 39 лет. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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