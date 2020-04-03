В Москве за сутки коронавирусом заболели 448 человек, 53% из них - женщины

За минувшие сутки в Москве подтвердили COVID-2019 у 448 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб Москвы по коронавирусу.

Как и прежде, почти половина пациентов - люди до 45 лет.

«Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет (44%, - Авт.), 159 человек - от 46 до 65 лет и еще 73 человека старше 65 лет, - рассказали в Оперативном штабе. - Также коронавирус подтвержден у 17 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением».

Также сообщается, что 53,5% новых пациентов - женщины. Соответственно, остальные 46,5% - мужчины.

Всего в Москве коронавирус был подтвержден уже у 2923 человек. Как ранее уже сообщала «Комсомольская Правда», за все это время столичные врачи вылечили от COVID-2019 168 пациентов.

Напомним, вчера мэр Москвы продлил срок введенных в городе ограничений до 1 мая 2020 года. Все жители обязаны оставаться в своих домах, покидая их лишь в случае крайней необходимости: для получения неотложной медицинской помощи, похода в продуктовый магазин около дома или аптеку, чтобы выгулять домашнего питомца или вынести мусор.

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