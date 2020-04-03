2020-04-03T11:06:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве за сутки коронавирусом заболели 448 человек, 53% из них - женщины

Общее число инфицированных в столичных больницах приближается к 3000
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Москве подтвердили COVID-2019 у 448 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб Москвы по коронавирусу.

Как и прежде, почти половина пациентов - люди до 45 лет.

«Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет (44%, - Авт.), 159 человек - от 46 до 65 лет и еще 73 человека старше 65 лет, - рассказали в Оперативном штабе. - Также коронавирус подтвержден у 17 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением».

Также сообщается, что 53,5% новых пациентов - женщины. Соответственно, остальные 46,5% - мужчины.

Всего в Москве коронавирус был подтвержден уже у 2923 человек. Как ранее уже сообщала «Комсомольская Правда», за все это время столичные врачи вылечили от COVID-2019 168 пациентов.

Напомним, вчера мэр Москвы продлил срок введенных в городе ограничений до 1 мая 2020 года. Все жители обязаны оставаться в своих домах, покидая их лишь в случае крайней необходимости: для получения неотложной медицинской помощи, похода в продуктовый магазин около дома или аптеку, чтобы выгулять домашнего питомца или вынести мусор.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Москве за сутки выписали 28 пациентов, переболевших коронавирусом

В Москве за минувшие сутки выписали еще 28 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В московском метро начали проводить дезинфекцию с помощью горячего воздуха
Оперштаб: Больше половины заболевших – люди моложе 45 лет
Москва привлекла частные лаборатории к проведению тестов на коронавирус
В Москве шеф-повар и менеджер ресторана набросились друг на друга с кулаками
Москвичам в самоизоляции помогут психологи
Новая бесплатная онлайн-школа открылась в Москве
На звонки москвичей будут отвечать психологи МГУ и РАНХиГС
Сергей Собянин рассказал, что в борьбу с короновирусом включились частные клиники Москвы
В Москве как и в ряде стран введут штрафы за нарушение режима самоизоляции
Будем на связи: 5 советов от МТС как управлять услугами, не выходя из дома
Парки Подмосковья подготовили онлайн-мероприятия
СК Москвы проверит сообщение об отравлении двухлетнего ребенка психотропами
Синоптики рассказали о погоде в начале апреля
В Москве рабочий утонул в ванной
В Москве началось тестирование мобильного приложения для контроля за соблюдением карантина
Погода в Москве на 1 апреля 2020 года: сильный ветер, дождь и +5 градусов