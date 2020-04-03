В Москве начинает работу приложение «Социальный мониторинг»

В борьбу с коронавирусом каждый день вступают новые современные технологии. В Москве впервые начали использовать социальный мониторинг местоположения пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянин.

Решение коснулось тех, кто решил лечиться дома. Для этого применяются различные технологии определения геолокации.

Сегодня, 3 апреля, первым пациентам с диагнозом COVID-19 передали смартфоны с предустановленным приложением «Социальный мониторинг». Техника поможет городу контролировать соблюдение карантина. Если больной его нарушит, то полиция оперативно узнает об этом. Дальнейшего распространения инфекции просто не случится. Важно! С помощью приложения можно сократить контакты уже зараженных людей со здоровыми. Когда нужно избежать случайных выходов в город и нарушений карантина больными коронавирусом, без мониторинга точно не обойтись.

Еще раз уточним - приложение рассчитано только на пациентов с подтвержденным COVID-19. Для всех жителей Москвы его использовать не планируют. Все данные, которые пользователь передает приложению, регламентированы соглашением, которое пациент подписывает при выборе лечения на дому. Информация хранится на серверах Департамента информационных технологий, которые находятся в России. После окончания карантина данные уничтожаются.

«Подобные технологии уже успешно используются в других странах, где распространение коронавируса началось раньше, - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. - Современные технологии помогают городу мгновенно получать сигнал о том, что пациент с коронавирусом, который обязан лечиться дома, нарушает карантин и подвергает опасности жизнь и здоровье других горожан».

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Приложение автоматически отслеживает геолокацию пользователя. При этом фиксируется не трек перемещения, а исключительно факт покидания адреса карантина, которое пользователь указал в своей анкете.

Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение будет периодически направлять пользователю push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии. В случае нарушения карантина приложение будет уведомлять об этом оперативный штаб. Нарушивший карантин пациент будет госпитализирован.

При этом установить на смартфон какие-либо другие программы пациент не сможет. Кроме того, заблокированы и звонки. Для вызова экстренных служб можно нажать кнопку «SOS» в приложении «Социальный мониторинг».

ПРОЦЕДУРУ МАКСИМАЛЬНО УПРОСТИЛИ

Смартфоны пациентам передают бесконтактным способом. В пакет, кроме самого телефона, кладут подробную памятку о том, как пользоваться мобильным приложением. Регистрация в приложении сделана максимально простой, чтобы пользователю было удобно пройти ее. При этом на связи с пациентами находятся сотрудники колл-центра. При необходимости они помогут решить технические вопросы.

Смартфоны городу безвозмездно передали несколько коммерческих компаний. После выписки пациент обязан будет вернуть смартфон.

ВОПРОС РЕБРОМ

Чем отличается карантин от самоизоляции?

Карантин - для тех, кто уже болеет коронавирусом и этот диагноз подтвержден.

Самоизоляция - для всех остальных, здоровых людей, пожилых 65+ и хронически больных. Все, у кого нет официального диагноза коронавирус, сейчас находятся на самоизоляции.

ПОЛЕЗНЫЙ АДРЕС

Официальную информацию о ситуации с коронавирусом и режиме обязательной самоизоляции можно узнать на портале мэра Москвы mos.ru, в том числе в специальном разделе https://www.mos.ru/city/projects/covid-19.