Собянин выступил против выплат из бюджета за нерабочие дни

Немедленную выплату денег из бюджета россиянам за нерабочие дни не поддержал мэр Москвы Сергей Собянин. В интервью «Первому каналу» он сказал, что для регионов это будет не подъемно.

- Вы знаете, там тоже дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее, - сказал Сергей Собянин.

Мэр столицы считает, что в этой непростой ситуации бизнес тоже должен проявить свою социальную позицию.

- Мы же не говорим о том, что на полгода надо распустить сотрудников по отпускам, - сказал Сергей Собянин. - Речь идет пока о месяце. И у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают. Она (прим. – часть людей) не такая большая.

Однако владельцы бизнеса, где больше всего людей в условиях карантина прекратили ходить на работу, по словам мэра города, нуждаются в приоритетной поддержке. Речь о сферах услуг, торговли, гостиничном бизнесе.

- Это те отрасли, которым нужно помогать в первую очередь, - сказал Сергей Собянин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выплата безработным в Москве: какая положена компенсация

Объясняем, кто на нее может рассчитывать и как ее получить (подробности)