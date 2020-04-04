Коронавирус в Московской области, последние новости на 4 апреля 2020 года: названы самые «зараженные» муниципалитеты, а за нарушения карантина теперь будут штрафовать

Число заболевших коронавирусом в Московской области превысило уже 200 человек - за минувшие сутки в больницах появились еще 34 пациента с подтвержденным диагнозом. В Оперативном штабе рассказали, в каких городских округах больше всего зараженных. Лидирует, кстати, Одинцово, на территории которого находится легендарная Рублевка.

Вслед за столичными коллегами депутаты Московской областной думы сегодня приняли большинством голосов закон о новых административных наказаниях для нарушителей карантина. На первый раз за нарушение режима самоизоляции накажут на 4 тысячи рублей, далее - на 5 тысяч. В региональном парламенте объяснили, кого сейчас могут штрафовать. Закон вступит в силу, когда его подпишет губернатор Андрей Воробьёв.

В Московской области сейчас оперативно проводят реконструкцию 12 больниц, готовя отдельные корпуса для инфекционных отделений. Одно из самых крупных, на 600 коек, будет в Звенигороде. Там сейчас завершают капитальный ремонт, выполненный в рекордные сроки, и приступают к монтажу оборудования. Губернатор Андрей Воробьёв заявил, что больница начнет принимать пациентов с COVID-2019 уже в начале следующей недели.