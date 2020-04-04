2020-04-03T21:25:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 4 апреля 2020 года: названы самые «зараженные» муниципалитеты, а за нарушения карантина теперь будут штрафовать

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Московской области на 4 апреля
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
За минувшие сутки в больницах появились еще 34 пациента с подтвержденным диагнозомЗа минувшие сутки в больницах появились еще 34 пациента с подтвержденным диагнозомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Московской области превысило уже 200 человек - за минувшие сутки в больницах появились еще 34 пациента с подтвержденным диагнозом. В Оперативном штабе рассказали, в каких городских округах больше всего зараженных. Лидирует, кстати, Одинцово, на территории которого находится легендарная Рублевка.

Вслед за столичными коллегами депутаты Московской областной думы сегодня приняли большинством голосов закон о новых административных наказаниях для нарушителей карантина. На первый раз за нарушение режима самоизоляции накажут на 4 тысячи рублей, далее - на 5 тысяч. В региональном парламенте объяснили, кого сейчас могут штрафовать. Закон вступит в силу, когда его подпишет губернатор Андрей Воробьёв.

В Московской области сейчас оперативно проводят реконструкцию 12 больниц, готовя отдельные корпуса для инфекционных отделений. Одно из самых крупных, на 600 коек, будет в Звенигороде. Там сейчас завершают капитальный ремонт, выполненный в рекордные сроки, и приступают к монтажу оборудования. Губернатор Андрей Воробьёв заявил, что больница начнет принимать пациентов с COVID-2019 уже в начале следующей недели.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Москве из-за коронавируса закрыли канатную дорогу до 1 мая
Исследование: Почти 70% москвичей соблюдают режим самоизоляции
В столице начала работать система мониторинга больных COVID-19
Более 730 ординаторов приступили к работе в московских поликлиниках
Серийного вора задержали в Наро-Фоминске
В московском метро начали проводить дезинфекцию с помощью горячего воздуха
Оперштаб: Больше половины заболевших – люди моложе 45 лет
Москва привлекла частные лаборатории к проведению тестов на коронавирус
В Москве шеф-повар и менеджер ресторана набросились друг на друга с кулаками
Москвичам в самоизоляции помогут психологи
Новая бесплатная онлайн-школа открылась в Москве
На звонки москвичей будут отвечать психологи МГУ и РАНХиГС
Сергей Собянин рассказал, что в борьбу с короновирусом включились частные клиники Москвы
В Москве как и в ряде стран введут штрафы за нарушение режима самоизоляции
Будем на связи: 5 советов от МТС как управлять услугами, не выходя из дома
Парки Подмосковья подготовили онлайн-мероприятия
СК Москвы проверит сообщение об отравлении двухлетнего ребенка психотропами
Синоптики рассказали о погоде в начале апреля
В Москве рабочий утонул в ванной
В Москве началось тестирование мобильного приложения для контроля за соблюдением карантина
Погода в Москве на 1 апреля 2020 года: сильный ветер, дождь и +5 градусов