В Москве от коронавируса скончался 34-летний пациент: он стал самым молодым в столице

В оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве к вечеру 3 апреля сообщили о том, что в столице скончался 34-летний пациент. Он стал самым молодым в столице. Врачи сказали, что пациент страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой.

- 34-летний мужчина находился на искусственной вентиляции легких в течение четырех дней. Помимо двусторонней пневмонии, у пациента зафиксировано полнокровие внутренних органов, отек легких и головного мозга, кровоизлияния, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

Ранее сообщили, что в столице скончались четыре пациента, у которых был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 80 до 86 лет. Одному умершему было 34 года.

- Хроническим бронхитом страдали трое из заболевших. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний – пиелонефрит, хронический бронхит, гипертония, атеросклероз, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Москве.

А также в штабе напоминают, что с 30 марта по 1 мая все горожане независимо от возраста обязаны не покидать места проживания, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение — поездки на такси. Выполнять это нужно для того, что сократить количество передвигающихся по городу людей.

Покидать квартиру можно в следующих случаях:

— при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;

— для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;

— для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

— для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);

— если нужно вынести мусор.