«К нам в подъезд залетела сова»: в Москве спасатели поймали птицу на чердаке многоэтажки

Поздно вечером в пятницу, 3 апреля, жители многоэтажки на Новоспасском переулке, недалеко от метро «Таганская», услышали подозрительный шум в подъезде. Кто-то из смельчаков вышел на площадку и глазам свои не поверил: на перилах сидела сова. Жители сразу позвонили службу спасения.

- Прибыв на место, спасатели увидели красавицу-птицу, сидящую на решетке, перекрывающей проход на чердак. С помощью петли для ловли животных и сачка сову поймали, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ правительства Москвы.

Сову в тот де вечер передали в центр передержки диких животных департамента природопользования Москвы. Сейчас зоологи выясняют, как сова попала в многоэтажку. Надо сказать, что в районе Новоспасского переулка нет лесов и парков. По одной из версий, сова была чьим-то домашним питомцем.

Совы как домашние питомцы пережили всплеск своей популярности после оглушительного успеха фильмов о Гарри Поттере. Фото: пресс-службы департамента ГОЧСиПБ правительства Москвы.

Совы как домашние питомцы пережили всплеск своей популярности после оглушительного успеха фильмов о Гарри Поттере. Всем непременно хотелось поселить у себя точно такую же белую полярную сову, как Букля юного волшебника. Сов доставали всеми правдами-неправдами. И совершенно внезапно выяснялось, что у сов нет совсем ничего общего со всем известными попугайчиками и канарейками. Это самые настоящие хищники.