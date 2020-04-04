Московские рестораны отправляют врачам инфекционной больницы в Коммунарке равиоли и пиццу

Врачи инфекционной больницы в Коммунарке в прямом смысле сутками пропадают на работе. Смены некоторых докторов и медперсонала длятся 24 часа. А трехразового питания для сотрудников в больнице не предусмотрено. Поддержать врачей решили частные общепиты. Они распределили между собой завтрак, обед и ужин. Об этом kp.ru рассказал управляющий итальянского ресторана, который примкнул к акции, Александр Руснак:

— Наше заведение готовит одно блюдо в день на ужин: паста, равиоли, пицца или что-то горячее. Недавно подавали русскую кухню — бефстроганов. Одна порция в среднем 350 грамм. Доставляют еду в больницу курьеры. Там ее принимают волонтеры и передают врачам.

Поддержать врачей решили частные общепиты. Фото: предоставлено рестораном La Corte Di Milano

В сутки ресторан готовит 35 порций для докторов. «Комсомольская правда» узнала, что владельцам бизнеса это обходится в 7500 рублей за ужин — ингредиенты плюс зарплата персонала.

Конечно, врачей в Коммунарке работает больше 35 человек. Но в трудных для бизнеса условиях ресторан может позволить себе лишь столько. К тому же такое количество еды согласовали с самой больницей. Другие рестораны также присылают гуманитарную помощь.

Также управляющий рассказал, что с введением режима полной самоизоляции спрос на доставку упал: стали экономить и больше переживать, что придется контактировать со службой доставки.

В сутки ресторан готовит 35 порций для докторов. Фото: предоставлено рестораном La Corte Di Milano

— Планируем помогать врачам до конца карантина, это не однодневная акция. В Instagram врачи нас благодарят. Передают спасибо и через волонтеров. Дохода сейчас нет. Даже та часть доставки, которая есть, это больше для поддержания боевого духа. В ресторане сейчас работают один-два человека. Про мотивацию сложно говорить, но сотрудники все понимают и выходят на работу, — добавил инвестор ресторана Вадим Мелкумов.

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