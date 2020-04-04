Собянин: в Инфекционной больнице в Вороновском идет отделка палат и завоз оборудования
Новая Инфекционная больница строится максимально быстрыми темпами. В настоящее время завершено подключение к сетям, в большинстве будущих корпусов закрыт внешний контур. Как ведется строительство 4 апреля лично посмотрел Сергей Собянин. После посещения больницы он рассказал журналистам, что рабочие уже приступили к отделке больничных палат и завозу оборудования. В круглосуточном режиме на стройплощадке сейчас работают больше 10 тысяч человек, используется более 900 единиц техники.
- Строительство Вороновской больницы перешло в следующий этап. Основные строительно-монтажные работы в большинстве корпусов закончены. Осталось закончить еще монтажные работы в общежитии, но в принципе уже сегодня можно разворачивать и отделочные работы, и комплектацию, установку медицинского оборудования, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Параллельно продолжаются работы по коммуникациям, по созданию кислородной станции, очистных сооружений. На стройке, по словам мэра города, увеличено в два раза количество рабочих.
- Сегодня здесь работают больше 10 000 человек. Честно говоря, я не помню, чтобы на одном объекте в Москве концентрировалось такое количество рабочих и техники. Только для регулирования машин здесь около 50 регулировщиков движения. Стройка огромная, трудная, но я думаю, что она будет успешно завершена, - сказал Сергей Собянин.
Новая больница не является временным стационаром, срок службы ее корпусов рассчитан на несколько десятилетий. Здесь будет 500 коек с возможностью расширения до 656 коек и трансформации каждой койки под реанимационную. Сейчас уже можно увидеть 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий (на 1300 мест). Строительство ведется на участке около 40 га.
- Сейчас самая главная задача – комплектование медицинскими камерами, что является сложной задачей и комплектование высокотехнологичного оборудования, спрос на которое в мире просто огромен. Работаем в режиме онлайн, закупаем и свозим сюда то оборудование, которое имеется в наличии, это тоже сложный процесс, - сказал Сергей Собянин.
В общей сложности для больницы закупят порядка 100 000 медицинского единиц оборудования. Только аппаратов для искусственной вентиляции легких планируется закупить порядка 770 штук. Поступающие в лечебный блок пациенты будут размещаться в двухместных мельцеровских боксах с санитарной комнатой и двумя шлюзами. Собственная вертолетная площадка обеспечит возможности для экстренной медицинской эвакуации пациентов. В настоящее время ведется набор персонала в новую инфекционную больницу. Сдать объект планируют в ближайшие недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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