2020-04-04T13:53:56+03:00
Общество

Собянин: в Инфекционной больнице в Вороновском идет отделка палат и завоз оборудования

Количество работников было увеличено – свыше 10 тысяч человек
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Новая Инфекционная больница строится максимально быстрыми темпами.Новая Инфекционная больница строится максимально быстрыми темпами.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Новая Инфекционная больница строится максимально быстрыми темпами. В настоящее время завершено подключение к сетям, в большинстве будущих корпусов закрыт внешний контур. Как ведется строительство 4 апреля лично посмотрел Сергей Собянин. После посещения больницы он рассказал журналистам, что рабочие уже приступили к отделке больничных палат и завозу оборудования. В круглосуточном режиме на стройплощадке сейчас работают больше 10 тысяч человек, используется более 900 единиц техники.

- Строительство Вороновской больницы перешло в следующий этап. Основные строительно-монтажные работы в большинстве корпусов закончены. Осталось закончить еще монтажные работы в общежитии, но в принципе уже сегодня можно разворачивать и отделочные работы, и комплектацию, установку медицинского оборудования, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Параллельно продолжаются работы по коммуникациям, по созданию кислородной станции, очистных сооружений. На стройке, по словам мэра города, увеличено в два раза количество рабочих.

- Сегодня здесь работают больше 10 000 человек. Честно говоря, я не помню, чтобы на одном объекте в Москве концентрировалось такое количество рабочих и техники. Только для регулирования машин здесь около 50 регулировщиков движения. Стройка огромная, трудная, но я думаю, что она будет успешно завершена, - сказал Сергей Собянин.

Новая больница не является временным стационаром, срок службы ее корпусов рассчитан на несколько десятилетий. Здесь будет 500 коек с возможностью расширения до 656 коек и трансформации каждой койки под реанимационную. Сейчас уже можно увидеть 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий (на 1300 мест). Строительство ведется на участке около 40 га.

- Сейчас самая главная задача – комплектование медицинскими камерами, что является сложной задачей и комплектование высокотехнологичного оборудования, спрос на которое в мире просто огромен. Работаем в режиме онлайн, закупаем и свозим сюда то оборудование, которое имеется в наличии, это тоже сложный процесс, - сказал Сергей Собянин.

В общей сложности для больницы закупят порядка 100 000 медицинского единиц оборудования. Только аппаратов для искусственной вентиляции легких планируется закупить порядка 770 штук. Поступающие в лечебный блок пациенты будут размещаться в двухместных мельцеровских боксах с санитарной комнатой и двумя шлюзами. Собственная вертолетная площадка обеспечит возможности для экстренной медицинской эвакуации пациентов. В настоящее время ведется набор персонала в новую инфекционную больницу. Сдать объект планируют в ближайшие недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собянин: Строительные работы инфекционной больницы в Новой Москве выполнены на 40%

В Новой Москве строят ударными темпами полноценную современную инфекционную больницу на 500 коек, куда в ближайшее время смогут поступать пациенты с подозрением или заболевшие коронавирусом. Возводят более 50 корпусов на участке порядка 40 га (с учетом инженерной инфраструктуры). Ход строительства 24 марта осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«За эти дни строители совершили небольшое чудо»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил готовность нового инфекционного отделения в Звенигороде
В двух корпусах в рекордно сжатые сроки провели капитальные ремонт - уже в ближайшее время здесь начнут размещать заболевших коронавирусом
Новости 24
Москва технически готова ввести умный контроль режима самоизоляции
В Москве из-за коронавируса закрыли канатную дорогу до 1 мая
Исследование: Почти 70% москвичей соблюдают режим самоизоляции
В столице начала работать система мониторинга больных COVID-19
Более 730 ординаторов приступили к работе в московских поликлиниках
Серийного вора задержали в Наро-Фоминске
В московском метро начали проводить дезинфекцию с помощью горячего воздуха
Оперштаб: Больше половины заболевших – люди моложе 45 лет
Москва привлекла частные лаборатории к проведению тестов на коронавирус
В Москве шеф-повар и менеджер ресторана набросились друг на друга с кулаками
Москвичам в самоизоляции помогут психологи
Новая бесплатная онлайн-школа открылась в Москве
На звонки москвичей будут отвечать психологи МГУ и РАНХиГС
Сергей Собянин рассказал, что в борьбу с короновирусом включились частные клиники Москвы
В Москве как и в ряде стран введут штрафы за нарушение режима самоизоляции
Будем на связи: 5 советов от МТС как управлять услугами, не выходя из дома
Парки Подмосковья подготовили онлайн-мероприятия
СК Москвы проверит сообщение об отравлении двухлетнего ребенка психотропами
Синоптики рассказали о погоде в начале апреля
В Москве рабочий утонул в ванной
В Москве началось тестирование мобильного приложения для контроля за соблюдением карантина
Погода в Москве на 1 апреля 2020 года: сильный ветер, дождь и +5 градусов