МЧС: в результате обрушения подъезда в Орехово-Зуево пострадали семь человек

Днем 4 апреля в Подмосковье обрушился пролет пятиэтажного дома в Орехово-Зуево. В многоподъездном доме на улице Гагарина, 31 произошел хлопок газа в одной из квартир. По данным МЧС и Следственного комитета, источником детонации стала газовая колонка, которая греет воду.

— В результате обрушения пострадали семь человек. Один погиб, а пятеро увезли в Центральную райбольницу. Еще один пострадавший от госпитализации отказался. Для жильцов организован пункт временного размещения в ближайшей школе на улице Правды, 7. Там работают наши психологи, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что всего на месте работает группировка из 193 сотрудников экстренных служб. На место прибыл также министр Евгений Зиничев. Сотрудники чрезвычайного ведомства готовятся приступить к разбору завалов.

Из дома были эвакуированы 200 человек. 150 выбрались самостоятельно до приезда пожарных. Еще 50 человек эвакуировали сотрудники МЧС по лестничным маршам.

Следственный комитет в данный момент ведет проверку по факту хлопка газа. Уголовное дело не возбуждено. Опрашивают очевидцев и собирают сведения.

Жители окрестных домов ранее рассказали «Комсомольской правде», что во всем микрорайоне наблюдались проблемы с водой. Централизованной подачи горячей воды в старых домах нет. Люди ставят газовые колонки и отключают на них предохранители. Иначе слабый напор не подогреть.