2020-04-04T16:25:20+03:00
Происшествия

МЧС: в результате обрушения подъезда в Орехово-Зуево пострадали семь человек

Ведомство озвучило точное число погибших пострадавших [видео]
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Из дома были эвакуированы 200 человек. 150 выбрались самостоятельно до приезда пожарных. Еще 50 человек эвакуировали сотрудники МЧСИз дома были эвакуированы 200 человек. 150 выбрались самостоятельно до приезда пожарных. Еще 50 человек эвакуировали сотрудники МЧСФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Днем 4 апреля в Подмосковье обрушился пролет пятиэтажного дома в Орехово-Зуево. В многоподъездном доме на улице Гагарина, 31 произошел хлопок газа в одной из квартир. По данным МЧС и Следственного комитета, источником детонации стала газовая колонка, которая греет воду.

— В результате обрушения пострадали семь человек. Один погиб, а пятеро увезли в Центральную райбольницу. Еще один пострадавший от госпитализации отказался. Для жильцов организован пункт временного размещения в ближайшей школе на улице Правды, 7. Там работают наши психологи, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что всего на месте работает группировка из 193 сотрудников экстренных служб. На место прибыл также министр Евгений Зиничев. Сотрудники чрезвычайного ведомства готовятся приступить к разбору завалов.

Из дома были эвакуированы 200 человек. 150 выбрались самостоятельно до приезда пожарных. Еще 50 человек эвакуировали сотрудники МЧС по лестничным маршам.

Следственный комитет в данный момент ведет проверку по факту хлопка газа. Уголовное дело не возбуждено. Опрашивают очевидцев и собирают сведения.

Жители окрестных домов ранее рассказали «Комсомольской правде», что во всем микрорайоне наблюдались проблемы с водой. Централизованной подачи горячей воды в старых домах нет. Люди ставят газовые колонки и отключают на них предохранители. Иначе слабый напор не подогреть.

Очевидец взрыва в Орехово-Зуево.Николай Ясенев в субботу рассказал о произошедшем взрыве, ставшем причиной обрушения жилого дома

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Москве полиция проверяет актрису сериала «Счастливы вместе» с подтвержденным коронавирусом за нарушение карантина
43-летняя женщина вернулась из Франции, сдала анализы, всем известный диагноз подтвердился, но актриса пропала со своего адреса, где должна была быть на карантине
Новости 24
Эксперт отметил готовность столицы к запуску системы умного контроля за режимом самоизоляции
Москва технически готова ввести умный контроль режима самоизоляции
В Москве из-за коронавируса закрыли канатную дорогу до 1 мая
Исследование: Почти 70% москвичей соблюдают режим самоизоляции
В столице начала работать система мониторинга больных COVID-19
Более 730 ординаторов приступили к работе в московских поликлиниках
Серийного вора задержали в Наро-Фоминске
В московском метро начали проводить дезинфекцию с помощью горячего воздуха
Оперштаб: Больше половины заболевших – люди моложе 45 лет
Москва привлекла частные лаборатории к проведению тестов на коронавирус
В Москве шеф-повар и менеджер ресторана набросились друг на друга с кулаками
Москвичам в самоизоляции помогут психологи
Новая бесплатная онлайн-школа открылась в Москве
На звонки москвичей будут отвечать психологи МГУ и РАНХиГС
Сергей Собянин рассказал, что в борьбу с короновирусом включились частные клиники Москвы
В Москве как и в ряде стран введут штрафы за нарушение режима самоизоляции
Будем на связи: 5 советов от МТС как управлять услугами, не выходя из дома
Парки Подмосковья подготовили онлайн-мероприятия
СК Москвы проверит сообщение об отравлении двухлетнего ребенка психотропами
Синоптики рассказали о погоде в начале апреля
В Москве рабочий утонул в ванной
В Москве началось тестирование мобильного приложения для контроля за соблюдением карантина
Погода в Москве на 1 апреля 2020 года: сильный ветер, дождь и +5 градусов