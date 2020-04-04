2020-04-04T17:06:35+03:00
Общество

«Увидел, как рушится дом, и кинулся доставать выживших»: житель Подмосковья первым пришел на помощь после хлопка газа в Орехово-Зуево

Из-под завалов он достал троих [видео]
Андрей АБРАМОВ
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Одним из первых на помощь пострадавшим пришел житель дома. Герою 27 лет, зовут Игорь БогдановОдним из первых на помощь пострадавшим пришел житель дома. Герою 27 лет, зовут Игорь Богданов
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В микрорайоне по улице Гагарина в подмосковном Орехово-Зуево — старый жилой фонд. Днем 4 апреля в пятиэтажном доме обрушился один из пролетов. В квартире на третьем этаже случился хлопок газа — сдетонировала газовая колонка для подогрева воды. Предварительную версию инцидента озвучили в МЧС.

Одним из первых на помощь пострадавшим пришел житель дома. Герою 27 лет, зовут Игорь Богданов. Историю kp.ru рассказала его супруга.

В квартире на третьем этаже случился хлопок газа — сдетонировала газовая колонка Фото: REUTERS

В квартире на третьем этаже случился хлопок газа — сдетонировала газовая колонкаФото: REUTERS

— Мы услышали грохот, у нас дома все затряслось. Выглянули в окно — дым стеной. Увидели, что многоэтажка напротив рухнула. Муж оделся и бросился помогать.

Игорь вскарабкался по завалам. Поочередно спустил двух женщин и парнишку.

— В СМИ написали, что это был ребенок, но это не так. Это парень, лет 19-20. Игорь услышал, как откуда-то со стороны завалов доносится плач. Увидел человека, добрался до него. На помощь пришли и другие прохожие. Парня толкнули туда-сюда и удалось достать из-под обломков.

Игорь вскарабкался по завалам. Поочередно спустил двух женщин и парнишку

Игорь вскарабкался по завалам. Поочередно спустил двух женщин и парнишку

Какова судьба спасенных людей, Игорь не знает. Вскоре приехали спасатели и оцепили территорию. По данным МЧС, в результате обрушения пострадали семь человек. Один погиб, пятеро в больнице и еще один мужчина от госпитализации отказался.

Версию о детонации газовой колонки подтвердили в областном Главке МЧС и пресс-службе ГСУ СК по Московской области. Жители окрестных домов сообщили «Комсомольской правде», что в старых домах нет горячей воды. Поэтому жильцы вынуждены подогревать воду. Но из-за слабого напора в трубах приходится отключать предохранители на устройствах.

Очевидец взрыва в Орехово-Зуево.Николай Ясенев в субботу рассказал о произошедшем взрыве, ставшем причиной обрушения жилого дома

ИСТОЧНИК KP.RU

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