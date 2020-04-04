На Патриарших полиция задержала москвича, но бросила его собаку

Днем 4 апреля в Москве полицейский патруль забрал мужчину, гулявшего с собакой. Произошло все на Патриарших прудах. Об этом kp.ru рассказала очевидец Снежана Майская.

— Я увидела уже момент задержания, сразу начала снимать. Хозяин собаки просил сотрудников полиции дать ему забрать собаку. Они его не отпускали. В итоге человек повысил голос и его начали запихивать в машину. Полицейские попытались позвать собаку и выловить, но не получилось. Собака испугалась и убежала, — поделилась местная жительница с «Комсомольской правдой».

Сама ситуация, по словам Снежаны, развивалась на протяжении 20 минут. Одна из прохожих попыталась вступиться за мужчину, но полицейские были непреклонны. Москвичка скинула информацию в чат местных жителей. Люди откликнулись и сразу же вызвались отправиться искать животное. Однако успехом они не увенчались.

— В итоге в соцсетях отписалась соседка хозяина, что собака сама пришла домой. Ее забрала жена задержанного.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве затруднились предоставить оперативный комментарий. Напомним, в столице действует режим полной самоизоляции. Покидать квартиры можно лишь в случае похода в магазин, аптеку, на работу или для прогулки с питомцев. Выгуливать животных можно не более чем в 100 метрах от дома. В противном случае предусмотрен административный штраф в 4 000 рублей для пешеходов и 5 000 рублей для водителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/770939" frameborder="0"></iframe> В Москве полиция задержала мужчину во время прогулки с собакой, а животное убежало.

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