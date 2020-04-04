2020-04-04T19:14:29+03:00
Общество

На Патриарших полиция задержала москвича, но бросила его собаку

Сотрудники пытались подозвать питомца, но он скрылся, и тогда хозяина увезли в отделение [видео]
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Произошло все на Патриарших прудах.Произошло все на Патриарших прудах.Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Днем 4 апреля в Москве полицейский патруль забрал мужчину, гулявшего с собакой. Произошло все на Патриарших прудах. Об этом kp.ru рассказала очевидец Снежана Майская.

— Я увидела уже момент задержания, сразу начала снимать. Хозяин собаки просил сотрудников полиции дать ему забрать собаку. Они его не отпускали. В итоге человек повысил голос и его начали запихивать в машину. Полицейские попытались позвать собаку и выловить, но не получилось. Собака испугалась и убежала, — поделилась местная жительница с «Комсомольской правдой».

Сама ситуация, по словам Снежаны, развивалась на протяжении 20 минут. Одна из прохожих попыталась вступиться за мужчину, но полицейские были непреклонны. Москвичка скинула информацию в чат местных жителей. Люди откликнулись и сразу же вызвались отправиться искать животное. Однако успехом они не увенчались.

— В итоге в соцсетях отписалась соседка хозяина, что собака сама пришла домой. Ее забрала жена задержанного.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве затруднились предоставить оперативный комментарий. Напомним, в столице действует режим полной самоизоляции. Покидать квартиры можно лишь в случае похода в магазин, аптеку, на работу или для прогулки с питомцев. Выгуливать животных можно не более чем в 100 метрах от дома. В противном случае предусмотрен административный штраф в 4 000 рублей для пешеходов и 5 000 рублей для водителей.

В Москве полиция задержала мужчину во время прогулки с собакой, а животное убежало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как не нарваться на штраф, выйдя в карантин на улицу: Отвечаем на главные вопросы о самоизоляции вместе с юристом

Вынужденные выходные и режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса продлены в России до 30 апреля. В Москве за нарушения этого режима введены штрафы. На первый раз — 4 тысячи рублей. На второй — 5 тысяч. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко – о корона-слухах: Правда ли, что вирус безопасен для детей и беременных, передаётся ли он половым путём и так уж нужно носить маски?
Эти и другие выдумки и небылицы наш обозреватель Александр Гамов обсудил с самым известным экс-главсанврачом [аудио]
Новости 24
Эксперт в области SMS-мониторинга рассказал о зарубежном опыте контроля режима самоизоляции
Эксперт отметил готовность столицы к запуску системы умного контроля за режимом самоизоляции
Москва технически готова ввести умный контроль режима самоизоляции
В Москве из-за коронавируса закрыли канатную дорогу до 1 мая
Исследование: Почти 70% москвичей соблюдают режим самоизоляции
В столице начала работать система мониторинга больных COVID-19
Более 730 ординаторов приступили к работе в московских поликлиниках
Серийного вора задержали в Наро-Фоминске
В московском метро начали проводить дезинфекцию с помощью горячего воздуха
Оперштаб: Больше половины заболевших – люди моложе 45 лет
Москва привлекла частные лаборатории к проведению тестов на коронавирус
В Москве шеф-повар и менеджер ресторана набросились друг на друга с кулаками
Москвичам в самоизоляции помогут психологи
Новая бесплатная онлайн-школа открылась в Москве
На звонки москвичей будут отвечать психологи МГУ и РАНХиГС
Сергей Собянин рассказал, что в борьбу с короновирусом включились частные клиники Москвы
В Москве как и в ряде стран введут штрафы за нарушение режима самоизоляции
Будем на связи: 5 советов от МТС как управлять услугами, не выходя из дома
Парки Подмосковья подготовили онлайн-мероприятия
СК Москвы проверит сообщение об отравлении двухлетнего ребенка психотропами
Синоптики рассказали о погоде в начале апреля
В Москве рабочий утонул в ванной
В Москве началось тестирование мобильного приложения для контроля за соблюдением карантина
Погода в Москве на 1 апреля 2020 года: сильный ветер, дождь и +5 градусов