2020-04-05T13:52:46+03:00
Общество

В Москве в «нерабочие дни» разрешили вновь открыться салонам красоты и косметологиям

Об этом говорится в новом Указе мэра столицы Сергея Собянина [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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В Москве салоны красоты, косметологии, массажные салоны, сауны и бани смогут вернуться с 5 апреля к работе. Фото: Артем Геодакян/ТАССВ Москве салоны красоты, косметологии, массажные салоны, сауны и бани смогут вернуться с 5 апреля к работе. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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В Москве салоны красоты, косметологии, массажные салоны, сауны и бани смогут вернуться с 5 апреля к работе. Но только некоторые - те, кто имеет лицензию на медицинскую деятельность и только лишь для оказания услуг, прописанных в этой лицензии.

В новом Указе мэра Москвы Сергея Собянина об этом говорится в разделе, где перечисляется список организаций, которые не будут работать в период с 28 марта по 1 мая. Цитата:

«Временно приостановить…

…3.2.3. Работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности».

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Специалисты уточняют, что к медицинским услугам, доступным в перечисленных организациях относятся медицинский массаж и косметология (различные уколы, подтяжки и так далее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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