В Москве за сутки коронавирусом заболели 19 детей и 23 человека старше 80 лет

Как ранее уже сообщала «Комсомольская Правда», в течение последних суток в Москве выявили 536 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Как сообщают в столичном Оперативном штабе, среди заболевших - 19 детей и 23 человека старше 80 лет.

При этом по-прежнему почти половина от общего числа инфицированных - граждане от 18 до 45 лет. Таких 250 из 536 новых пациентов (46,6% от общего числа выявленных за сутки). 189 человек (35,2%) - люди в возрасте от 46 до 65 лет, 78 (14,5%) старше 65.

«Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 3893 случая коронавируса, - сообщили в Оперативном штабе Москвы по коронавирусу. - Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением».

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Напомним, до 1 мая в Москве действует режим самоизоляции. Горожанам разрешено покидать свои квартиры лишь в нескольких случаях: для выхода в ближайший продуктовый магазин или аптеку, для получения неотложной медицинской помощи, выгула домашнего питомца или выноса мусора. Для людей с подтвержденным коронавирусом в легкой форме, которым разрешено лечиться на дому, за нарушение режима самоизоляции предусмотрены административные штрафы от 4 до 5 тысяч рублей.