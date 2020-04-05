Пандемия правде не помеха: отечественный боевик «Шугалей» выйдет в онлайн-кинотеатрах

Анонсированный ранее боевик о судьбе двух россиян, попавших в ливийскую тюрьму, в скором времени выйдет в онлайн-кинотеатрах. Появившийся на youtube трейлер фильма обещает закрученный сюжет с напряженными сценами, взрывами и погонями.

Сведений о выходе кинокартины немного, однако известно, что в его основе - реальные события нашего времени. Главный герой фильма, российский социолог Максим Шугалей, в сопровождении переводчика Самера Суэйфана прибывает в жаркую Ливию по работе. Жаркий в стране не только климат, но и политическая обстановка: североафриканское государство раздирают внутренние конфликты, вспыхивающие между воинствующими группировками. Однако социолога и его коллегу похищают и заключают в тюрьму «Митига», где сурово пытают. Кому выгодно умолчать правду и как русские выкрутятся из сложной ситуации, расскажет боевик «Шугалей».

Настоящая судьба Максима Шугалея и его коллеги пока туманна. Социолога действительно заключили в ливийскую тюрьму около года назад, при этом по сей день не было выдвинуто официального обвинения. За все это время заключенным разрешили один раз встретится с адвокатом и то, под строгим присмотром конвоя.

Московские активисты вот уже месяц выходят с плакатами к ливийскому посольству, требуя освободить незаконно заключенных. В бессрочной акции одиночных пикетов уже поучаствовало около 90 журналистов, политологов и социологов. На прошлой неделе появилась информация, что из «Митиги» бежала группа заключенных, среди которых был Максим Шугалей. Большинство беглецов поймали и вернули в тюрьму, однако до сих пор нет новостей, что стало с нашим соотечественником.

Однако Максиму Шугалею все-таки удалось передать часть собранных данных, и они нашли отражение в фильме. В анонсах указано, что «Шугалей» это не столько боевик, сколько фильм о стойкости и принципиальности россиян в вопросах защиты правды. Картина будет интересна всем, кто следит за событиями в мире, но также порадует любителей качественного экшена.