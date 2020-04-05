Певица Королева сообщила, что в ее московскую квартиру пытались попасть «ряженые врач и полицейский»

Время сейчас нервное, конечно. Послушаешь или почитаешь последних новостей про коронавирус - никакой психики не напасешься… В общем, картина маслом. Утро. Воскресенье. Квартира в Хорошево-Мневниках. Певица и телеведущая Марина Королева десятый сон видит. И вдруг звонок в домофон.

- Я подошла к домофону, а там стоит женщина в маске и костюме химзащиты, - рассказывает девушка.

Что было дальше, Королева чуть позже выложила у себя в Instagram. Дверь теледива открывать не стала. Попросила медика представиться. Та сказала, что она врач скорой помощи. Мол, ее на этот адрес вызвала полиция, мол, у хозяйки квартиры симптомы ОРВИ. Марине это показалось странным: она не болеет, никаких симптомов у нее нет, и с чего бы врачей присылала полиция?! Она начала звонить в местную больницу, чтобы уточнить, присылали ли они к ней медиков? Там развели руками. Позвонила в полицию. Там тоже были не в курсе.

- Я позвонила в скорую, мне сказали, что они никого ко мне не направляли, - заявила Марина через домофон непрошеной гостье. - Можете документы предоставить?

- У меня есть бейджик, - отозвалась женщина и полезла за ним в карман. - Может, у вас дома больные были?

- Нет.

- Тогда я не знаю.

«ВАС УСЫПЯТ, А КВАРТИРУ ОБНЕСУТ»

Через секунду женщина продемонстрировала в камеру свой бейдж: фамилия-имя-отчество, номер подстанции сокрой помощи. Но Марина Королева ее не пустила. Как и сотрудника полиции, который пришел следом. Или это был не сотрудник полиции?

«Потом поднялся ряженый полицейский в маске и не смог даже сказать, кто его направил, - написала Королева в соцсетях. - Не вздумайте открывать дверь, вас усыпят, пальчики сотрут, а квартиру обнесут».

А потом Марина записала видеообращение к подписчикам (а их у девушки 100 тысяч):

- Ребята, я призываю всех быть бдительными. Нужно спрашивать у сотрудников документы и кто их к вам направил. Связываться с тем учреждением, которое их направило и уточнять. Сейчас есть действительно мошеннические схемы…

Тут, конечно, стоит отметить, что информации про грабителей, которые одеваются в костюмы химзащиты, ходят по квартирам, усыпляют газом хозяев и обворовывают квартиры - на который ссылалась Марина Королева - МВД России официально объявили фейком еще в середине марта. Тогда текстовые и аудиосообщения про грабителей в химзащите, вооруженных усыпляющим газом, прокатилась по всем регионам России. Подтверждения информации искали не только в Москве, но и в Иркутске, Красноярске, Липецке, Твери, Курске и многих других городах. Но она нигде не подтвердилась.

А ВРАЧ - НАСТОЯЩИЙ

А еще корреспондент «Комсомольской Правды» сумел найти женщину, которая приезжала к Королевой в Хорошево-Мневники. И она… действительно оказалась медиком.

- Нас действительно вызвала полиция на такой-то адрес. Сказали, что там девушка с симптомами ОРВИ, - объясняет врач скорой помощи по имени Алла. - Я сама не понимаю, почему именно полиция нас вызывала, но мы приехали. Ну, а девушка просто отказалась нам открыть. Она назвала нас ряжеными? Естественно я была в костюме спецзащиты. Мы все сейчас так ездим на вызовы по ОРВИ.

- Я дважды звонила в полицию, - говорит Марина. - Там мне сказали, что я правильно сделала, не открыв людям без документов. Они записали мою информацию, сказали, что проведут проверку. Но пока ко мне никто не приходил.

Впрочем, спустя несколько часов и сама Марина Королева уже не так уверена, что столкнулась с мошенниками, а не с официальными врачом и полицейским.

- Просто были моменты, которые меня смутили. Скорую я не вызвала. Почему ее на мой адрес якобы вызвала полиция?

Загадка. В любом случае, в этой истории важно запомнить одно: да, не лишним будет уточнить, действительно ли пришедшие к вам сотрудники официальных органов и служб (это касается газовиков, водопроводчиков и прочих) - те, за кого себя выдают. Просто стоит уточнить у пришедшего точное подразделение, в каком он работает. Найти его номер в интернете (а не брать телефон у «гостя») и перезвонить с уточнением. Ошибка Марина в данном случае состоит в том, что она пыталась выяснить происхождение экипажа и наряда по общему номеру 112…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/771096" frameborder="0"></iframe> Певица Королева приняла настоящего врача за мошенника и не пустила в квартиру.

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