2020-04-05T23:46:16+03:00
Происшествия

В Москве двое детей сбежали из дома и прихватили родительские 700 тысяч рублей

По предварительной информации, перед этим 14-летняя девочка и 12-летний мальчик поссорились со своими домашними
Семен ЕЛЕНИН
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Источник в правоохранительных органах сообщает, что возможной причиной для побега подростков могла стать ссора с домашнимиИсточник в правоохранительных органах сообщает, что возможной причиной для побега подростков могла стать ссора с домашнимиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Москве ищут двух подростков, которые вечером в воскресенье, 5 апреля, ушли из дома и не вернулись. Это произошло на севере Москвы. По предварительным данным, уходя из дома, 14-летняя Василиса и 12-летния Сережа (имена несовершеннолетних изменены), прихватили с собой большую сумку, в которой вынесли крупную сумму денег, принадлежавших родителям - 700 тысяч рублей.

- В дежурную часть сообщили, что дети ушли около 19:20 из дома в 1-м Хорошевском проезде, - рассказали корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе московской полиции. – По данному заявлению проводится доследственная проверка. Параллельно ведется поиск пропавших детей.

Источник в правоохранительных органах сообщает, что заявление об исчезновении детей написала 79-летняя бабушка. По словам нашего собеседника, возможной причиной для побега подростков могла стать ссора с домашними.

Позже стало известно, что детей нашли, когда они пытались устроиться в одну из столичных гостиниц.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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