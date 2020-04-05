В Москве двое детей сбежали из дома и прихватили родительские 700 тысяч рублей

В Москве ищут двух подростков, которые вечером в воскресенье, 5 апреля, ушли из дома и не вернулись. Это произошло на севере Москвы. По предварительным данным, уходя из дома, 14-летняя Василиса и 12-летния Сережа (имена несовершеннолетних изменены), прихватили с собой большую сумку, в которой вынесли крупную сумму денег, принадлежавших родителям - 700 тысяч рублей.

- В дежурную часть сообщили, что дети ушли около 19:20 из дома в 1-м Хорошевском проезде, - рассказали корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе московской полиции. – По данному заявлению проводится доследственная проверка. Параллельно ведется поиск пропавших детей.

Источник в правоохранительных органах сообщает, что заявление об исчезновении детей написала 79-летняя бабушка. По словам нашего собеседника, возможной причиной для побега подростков могла стать ссора с домашними.

Позже стало известно, что детей нашли, когда они пытались устроиться в одну из столичных гостиниц.

«Комсомолка» следит за развитием событий.