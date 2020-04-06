«Задолбал карантин! Хотели купить айфоны и пожить без родаков»: в Москве брат и сестра, прихватив похоронные деньги прабабушки, сбежали из дома

Когда 14-летняя Маша* и ее 13-летний брат Витя* ушли из дома, родители и прабабушка сразу запаниковали. Карантин, ребятам строго настрого было запрещено выходить из квартиры. На звонки подростки не отвечали. Но о том, что это именно побег, взрослые поняли только, когда выяснилось, что детки прихватили с собой крупную сумму денег. Почти 700 тысяч рублей исчезли из тумбочки прабабушки. Деньги 79-летняя пенсионерка откладывала на черный день. Именно она и обратилась в полицию.

Поздно вечером в воскресенье, 5 апреля, по всем отделениям разлетелись ориентировки: «из квартиры на Хорошевском проезде ушли и не вернулись дети: 14-летняя девочка и 13-летний мальчик». Примерно через четыре часа, когда на часах было около 23.00, подростков нашли.

Ребята поселились в хостеле на другом конце города. Доехали туда на такси. Найти их было делом техники: 14-летняя беглянка оформила двухместный номер на свой паспорт. Когда полиция зашла в комнату, подростки смотрели телек и хрустели чипсами. Кстати, накануне именно за любовь к жаренной картошке им досталось от родителей. Но это же не повод сбегать!

- Мы просто устали сидеть дома. Этот карантин задолбал, хотели одни пожить как нормальные люди, - оправдывалась 14-летняя Маша

- А деньги зачем взяли?

- Хотели новые айфоны купить, наши телефоны старые. И надо же нам было на что-то жить.

Таким аргументам сотрудники полиции ничуть не удивились. С введением карантина у подростков настоящее обострение. Ну не хотят детки сидеть в четырех стенах с мамами и папами. Каждый день кто-нибудь да сбежит из дома.

Первым делом ребят опросили, мало ли что творилось в семье. Но на родителей брат и сестра не жаловались. Если не считать того факта, что они им сильно надоели!

- Семья благополучная, на учете в ПДН не стояли. Дети учатся в одной школе. Учителями характеризуются положительно. Раньше из дома не сбегали, - рассказали «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Следов побоев и истязаний при осмотре подростков обнаружено не было. В тот же вечер их вернули родителям.

Следов побоев и истязаний при осмотре подростков обнаружено не было. В тот же вечер их вернули родителям. Мама и папа беглецов с журналистами общаться наотрез отказались.

- У нас все хорошо. Дети дома. Ну с кем не бывает, - объяснила ситуацию тетя школьников Наталья.

Дома подросткам крепко досталось от мамы. А вот прабабушка Машу и Витю, кажется, простила. Заявление о пропаже денег женщина подавать не стала. Тем более, что почти всю сумму, за исключением трат на хостел, такси и чипсы, ребята уже вернули.

- Детей опрашивают сотрудники ПДН. По данному факту проводится доследственная проверка, - прокомментировал «Комсомольской правде» Владимир Васенин, начальник пресс-службы столичного главка МВД.

Тем временем, психологи советуют родителям не давить на подростков, которым в силу возраста особенно тяжело пережить самоизоляцию.

- Если говорить о подростках, то для них изоляция проходит труднее всего. Любое ограничение свободы для них сейчас травма. Надо понимать, что если бы это была наша мера, самостоятельное решение, то это переживалось бы намного легче. Но когда эта мера вынужденная, дисциплинирующая, то это уже другое дело. Подростки сталкиваются с рядом новых проблем: незнанием, чем себя занять, необходимостью быть постоянно с близкими и иногда раздражающими родственниками. Это вызывает много противоречивых чувств. Им сейчас остро не хватает походов в школу, прогулок, живого общения со сверстниками. Это вызывает колоссальный стресс, который особенно тяжело пережить во время переходного возраста, - рассказала «КП» психолог Лариса Меньшикова. - Предлагаю внимательно послушать вашего ребенка. Не в формате: "Мы родители, мы умные, мы все придумали для тебя, садись и делай" – а наоборот: "Как тебе будет комфортно?" Это, кстати, и отношения укрепит, покажет ребенку, что он интересен таким, какой есть. И родителям может открыться много нового и интересного про своих детей.Если дети до этого сами не умели свое время организовывать, конечно, им нужно будет помогать, поддерживать. Вместе выработать расписание – и родителям взять ответственность поддерживать ребенка в этом расписании. Но важно быть гибким и учиться видеть, что ребенок устал и ему нужно сделать перерыв.

*Имена детей изменены