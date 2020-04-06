Новые детсады Москвы: Крыша набекрень, сцена для концертов и столярная мастерская

В ближайшие три года в столице построят более сорока детских садов. Новые проекты утвердила Москомархитектура. Во многих зданиях ставят раздвижные перегородки-трансформеры. При необходимости передвижные стены убирают и превращают игровую комнату в спальню или наоборот. Мы узнали, какие садики появятся в некоторых районах города.

ПЕШЕХОДНЫЙ БУЛЬВАР ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

В Покровском-Стрешневе построят детсад на 300 мест. Фишкой здания станет скошенная крыша. С одной стороны около садика протянут новый пешеходный бульвар. С него родители смогут попасть во двор к игровым площадкам с навесами. Здание закроет соседнюю автодорогу от тихой прогулочной зоны.

В садике откроют 12 групп для детей разных возрастов. Здесь появится медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога, два спортзала, кабинет для занятий музыкой и кружки. Два объединенных между собой корпуса выделят разным цветом - терракотовым и желтым. На окнах поставят декоративные металлические вставки.

ЛАБИРИНТ ИЗ ДОМИКОВ

В Новой Москве в поселении Сосенское фасады детского сада сделают черно-белыми. Шахматный домик внутри будет ярким и разноцветным. В музыкальном зале даже поставят сцену и специальный подиум для зрителей. В садике на 225 мест появятся группы для детей, физкультурный зал, кабинеты логопеда и психолога. Кроме того, в поселении рядом с новыми жилыми комплексами откроют еще четыре детсада - на 150 мест, на 220 мест и два здания на 350 мест. Например, во дворе садика на Скандинавском бульваре поставят игровые домики с лазалками, мини-горками и уличными тренажерами. Несколько таких соседних конструкций превратятся в лабиринт. Дети смогут пройти насквозь сразу по нескольким домикам.

Во дворе садика на Скандинавском бульваре поставят игровые домики с лазалками, мини-горками и уличными тренажерами

ЯЩИКИ ДЛЯ ИГРУШЕК НА УЛИЦЕ

На юго-востоке столицы в Рязанском районе появится детсад на 150 мест. В нем разместят шесть групп по 25 человек каждая. На первом этаже - комнаты для детей в возрасте от трех до пяти лет, столовая, медицинский кабинет, пункт охраны. На втором - старшие группы от 5 - 6 лет, зал для музыкальных занятий, кружки. На третьем - дошкольники 6 - 7 лет, физкультурный зал, кабинеты психолога и логопеда, администрация. Во дворе садика - игровые площадки с теневыми навесами и ящиками для хранения игрушек, а также спортивный городок.

На юго-востоке столицы в Рязанском районе появится детсад на 150 мест

НЫРЯЕМ В СУХОЙ БАССЕЙН

На западе города на пересечении Аминьевского шоссе и Киевского направления железной дороги построят детсад на 260 мест. На трех этажах - 12 групп по 20 - 25 мест каждая. В них разместят раздевалки, спальни, игровые залы и буфеты. В здании откроют музыкальный зал, кабинеты логопеда и психолога, столярную мастерскую и кружки.

А во дворе поставят деревянные беседки и такие же эконавесы для прогулок

На одном из этажей устроят еще и сенсорную комнату с разными материалами для развития ребенка. Например, в ней можно будет поваляться на мягких пуфиках в виде геометрических фигур, прыгнуть в сухой бассейн с шариками, посмотреть разноцветные видеопроекции или пройти по тропинке из рельефных ковриков. А во дворе поставят деревянные беседки и такие же эконавесы для прогулок.