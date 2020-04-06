В Москве более 250 закрытых из-за коронавируса промышленных предприятий вновь начали работать

Карантин из-за коронавируса в Москве пока продолжается. Напомним, дни до 30 апреля включительно по решению президента Владимира Путина объявлены в нашей стране нерабочими. Большинство предприятий остановились. Но с 6 апреля, то есть сегодня, некоторые из них вновь открываются в столице. В списке - порядка 250 средних и крупных предприятий обрабатывающей промышленности. К примеру, сюда входит автомобилестроение, станкостроение, машиностроение, производство строительных материалов, легкая и пищевая промышленность, химическое производство. То есть те, кто делает двигатели, машины, лифты, сигареты, макароны, пищевые концентраты, кондитерские лакомства.

Такие компании могут работать во время самоизоляции, но только выполнив некоторые условия. В первую очередь они касаются безопасности работников. На предприятиях должны соблюдать социальную дистанцию - около 1,5 - 2 метров между сотрудниками, проводить дезинфекцию общих территорий, а также пользоваться масками и антисептиками.

«Всего на предприятиях, деятельность которых может быть восстановлена, работает порядка 160 тысяч человек, - сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. - Работодатели должны будут перевести максимальное количество сотрудников на дистанционную работу, чтобы в обычном режиме выходили на производство только те, чье присутствие необходимо для поддержки производственного цикла. Ежемесячно наши предприятия приносят в бюджет города в среднем 9 миллиардов рублей. Это рабочие места всего для 700 тысяч человек, даже частичное восстановление их деятельности поможет сократить ущерб экономики от последствий пандемии».

С первого дня режима самоизоляции московские предприятия, даже производители товаров первой необходимости, задавали властям вопросы, имеют ли они право работать.

«Мы создали штаб по мониторингу ситуации на заводах, закрепили за организациями персональных менеджеров, при этом все 720 предприятий города интересовал вопрос о возможности продолжать свою деятельность, - рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Нам нужно было не только разъяснить им алгоритм действий, а также позволить руководству компаний при необходимости вернуть своих сотрудников на производство. На нерабочей неделе 484 предприятий провели оптимизацию штата сотрудников, чье присутствие было необходимо непосредственно на «месте». В результате 35,4 тысячи человек перевели на удаленную работу, в том числе 898 человек старше 65 лет и имеющих хронические болезни».

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