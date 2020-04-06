Иисуса с Патриарших, задержанного после прогулки в сквере, оштрафовали на 1 тысячу рублей

История «Иисуса с Патриарших» - стандартная для нашего времени история-перевертыш, когда первоначальная «истина» уже через несколько часов разваливается на запчасти: а все, оказывается, вовсе не так было!

Началась она, как водится, в соцсетях. По фейсбукам пошло гулять видео, снятое из жилого дома, выходящего окнами на «Патрики». Мужчина с поводком в руках в окружении сотрудников полиции. Он что-то пытается им показать, машет в сторону бегающей за забором, у пруда, собаки. Но его пихают в микроавтобус с синей полосой. А бедный перепуганный пес суетится за оградой и не понимает, что дальше делать. В подписи к видео объяснялось, что мужик никого не трогал, просто гулял с собакой, к нему подошли люди в форме и стали задерживаться. Ни за что. Да еще и пса просто оставили на улице.

Разумеется, многих ситуация возмутила. Ну вот что за беспредел, а?! За что задержали? Почему собаку бросили?

Пёс, из-за прогулки с которым и разгорелся конфликт.

Позже посыпались детали. Собака спасена - пес по кличке Платон прибежал к подъезду, где его подхватила супруга задержанного. Стало известно, что «упакованного» в автозак мужчину зовут Иисус Воробьёв. Да. Никакой опечатки. Именно так: Иисус Адильевич Воробьев. И да, Иисуса повязали на Патриарших прудах. У многих, разумеется, после таких-то деталей сразу возникла ассоциация с романом Булгакова про Мастера и Маргариту. Завязка этой истории, в которой немалую роль сыграл философ Иешуа, началась именно на Патриарших. Словом, градус народного гнева в соцсетях нарастал.

Полицейские коротко сообщили: мужчина не подчинялся требованиям стражей порядка, документы не предъявил, хамил. Но кто ж им поверит? В фейсбуке хлынули посты о проделках «кровавого режима».

Впрочем, еще через несколько часов картинка вдруг стала меняться в другую сторону. Появилось видео, как полицейские выводят Иисуса Воробьева с территории сквера у пруда. Он (сквер) уже несколько дней обнесен временной оградой - пока действует режима изоляции, все столичные парки и прогулочные площадки закрыты для посещений. Получается, мужчину задержали не просто так, а за нарушение введенных в городе ограничений? Затем всплыла запись, как Иисус ругает в автозаке полицейских - проклинает их самих и их семьи. А еще до этого, на улице, обозвал фашистами. Воробьев этого, кстати, не отрицает. «Они меня спровоцировали!» - заявил.

Потом народ пошел изучать соцсети Иисуса. А И. Воробьев, как оказалось, тот еще перец. Сам себя он называет «профессиональный алкоголик», постит на страничке фотки со скандальным порно(зачеркнуто)актером Алексеем Паниным - на каком-то домашнем новогоднем торжестве.

В общем, неоднозначная история получилась.

Воробьева после оформления административного протокола по статье «неповиновение законным требованиям сотрудников полиции» (это арест до 15 суток или штраф от 500 до 1000 рублей) отпустили домой. Журналистам он рассказал, что запрещающих прогулки в сквере табличек он не видел (хотя, чтоб туда попасть, нужно было как минимум протиснуться между ограждениями) и что там еще какие-то строители были, но их полицейские не тронули.

В понедельник Иисус Воробьев приехал в отдел полиции в максимально эффектном наряде: стильный китель с блестящими пуговицами, модная черная медицинская маска, оранжевый капюшон. Как говорится, к шоу готов! Из Пресненского ОВД мужчине устроили «телемост» с Пресненским судом. Подозреваемых и обвиняемых во время карантина по судам стараются не возить. Поэтому так. Впрочем, заседание началось не сразу. Иисус и его адвокат попросили время на то, чтобы изучить материалы дела. На это ушло целых четыре часа.

Иисус Воробьев.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В это время в окрестностях Пресненского суда наматывала круги некая дама из группы поддержки Иисуса Воробьева с собакой. На своего питомца женщина повесила кусок материи с надписью «Я/Мы Платон». (Платон, напомним, кличка собаки москвича Иисуса).

Решение озвучили уже совсем под вечер: Иисус Воробьев признан виновным и должен будет выплатить штраф в 1 тысячу рублей.

Интересно, это уже конец истории? Или будет продолжение?

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/771343" frameborder="0"></iframe> Суд оштрафовал Иисуса с Патриарших.

«Собаку полицейские могли забрать с хозяином»

- Если говорить о задержании Иисуса Воробьева, тут у сотрудников полиции были достаточно широкие границы применения тех или иных статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России, - рассказал «КП» адвокат коллегии «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия. - Начиная от неповиновения законным требованиям сотрудника полиции («административку» завели как раз по этой статье, - Авт.), заканчивая подозрением в совершении правонарушения.

Что касается момента с собакой, которую полицейские оставили на улице, в КоАП нет прямых разъяснений на предмет изъятия животного, не являющегося предметом или орудием административного правонарушения. С другой стороны, согласно Гражданскому кодексу домашнее животное является имуществом. Если говорить о здравом смысле, сотрудники полиции должны были решить вопрос о месте пребывания собаки - везти ее с задержанным или передать указанному им лицу. Но они, как известно, оставили пса на улице. В их действиях условно усматривается халатность, но никакой ответственности сотрудники полиции за свое решение не понесут, потому что тяжких последствий не было - собака сама прибежала к подъезду своего дома, с ней ничего не случилось.

- То есть, не было бы нарушением каких-либо инструкций взять собаку вместе с хозяином и отвезти в отдел полиции?

- Я был свидетелем, когда задержанных доставляли в отделы вместе с животными. Ничего страшного в этом нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/770939" frameborder="0"></iframe> В Москве полиция задержала мужчину во время прогулки с собакой, а животное убежало.

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