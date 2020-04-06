Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков: «В столице провели дезинфекцию всех дорог и подъездов жилых домов»

В минувшее воскресенье, 5 апреля, коммунальные службы устроили в Москве масштабную дезинфекцию. От коронавируса отмывали все дороги, дворы, подъезды и лифтовые кабины в жилых домах.

- Специальными средствами обработаны 7,6 тысяч дорожных объектов и более 25 тысяч дворов, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Кроме того, продезинфицированы более 110 тысяч подъездов и почти 114 тысяч лифтовых кабин в более чем 34 тысячах жилых домов.

По его словам, столицу приводили в порядок почти 66 тысяч рабочих. Для дезинфекции используют специальные растворы, рекомендованные Роспотребнадзором. Ими обычно промывают контактные поверхности в школах, детских садах, в закусочных, кафе и ресторанах.

В ближайшие дни в столице еще раз почистят от заразы дороги, жилые дома и общественные пространства.

«Сотрудники коммунальных служб будут проводить такую обработку постоянно до тех пор, пока будет сохраняться угроза распространения в городе коронавирусной инфекции, - отметил Петр Бирюков. - Все необходимое для этого у нас есть».