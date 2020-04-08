Просто собирать деньги и не рисковать

Центробанк РФ, как мегарегулятор, имеет реальные рычаги влияния на темпы роста или падения экономики, а правительство в данном случае лишь корректирует направление в зависимости от выбранной стратегии развития и действующей политики. Таким образом, действующая установленная денежно-кредитная политика Банка России должна быть гарантом выполнения основной задачи - развития экономики и общего благополучия России.

Есть смысл проанализировать деятельность Центробанков развитых стран, чтобы сопоставить ее с работой ЦБ РФ.

Правительству РФ необходимо предусмотреть персональную ответственность за «экономический рост и отрицательные последствия для экономики от применяемых методов».

ЗАДАЧА ЕВРОПЫ - РАЗВИТИЕ…

Так, основные цели современной монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) - это ценовая стабильность (ежегодный прирост цен на уровне 2%) и экономический рост. Традиционными методами денежного регулирования являются: изменение официальной процентной ставки при рефинансировании коммерческих банков и обязательные резервы.

Во время кризиса 2008 - 2009 годов ЕЦБ пользовался нетрадиционными методами, а именно увеличил кредитование банковского сектора с помощью эмиссии дополнительной ликвидности при снижении официальной ставки в 4 раза. Это способствовало удовлетворению всех банковских заявок по кредитам на срок до 3 лет и наращиванию банковской ликвидности в евро.

Для расширения денежной массы с 2014 года ЕЦБ стал применять еще один нетрадиционный инструмент: приобретение активов государственных и корпоративных ценных бумаг у резидентов еврозоны. В 2016 году ЕЦБ снижает ключевую ставку до 0%, которая остается неизменной до 2019 года. Монетарная политика ЕЦБ направлена на поддержку стран еврозоны с высокой долговой нагрузкой, при этом низкая процентная ставка позволяет обслуживать долг с наименьшими затратами. Также ЕЦБ покупает гособлигации стран-должников на вторичном рынке, уменьшая риск дефолта для этих государств, принимая на себя риски невозврата займов.

Опыт монетарной политики ЕЦБ не выбирает конкретную цель - стабильность цен, а управляет процессами разных сторон экономической жизни. Денежно-кредитная политика ЕС направляется на активизацию хозяйственной деятельности, применяется количественное смягчение, опускаются до предела процентные ставки, эмитируется евро, наращивается денежная масса.

…В РОССИИ - БОРЬБА С ИНФЛЯЦИЕЙ

Основное направление денежно-кредитной политики Центробанка РФ - борьба с инфляцией, установление и закрепление инфляции на уровне 4%. Устойчивость рубля, а не монетарное регулирование с целью экономического роста - главная цель деятельности ЦБ: второе осложняет рабочий процесс и повышает ответственность за некачественную финансовую политику.

С 2014 года ЦБ стал применять используемый 37 странами способ борьбы с ростом цен под названием «таргетирование инфляции» с уровнем таргета - 4%. При данном варианте предусматривается отказ от таргетирования иных экономических показателей (валютного курса, уровня зарплат, уровня занятости и т. п.), кроме инфляции.

Перенимая опыт других стран, ЦБ РФ не обращает внимания на зависимость российской экономики от экспорта углеводородов и цен на них на мировых рынках, что приводит к нестабильности национальной валюты. ЦБ совершает валютные интервенции в рамках бюджетного правила, сделки РЕПО, заключает операции «валютного свопа», при этом официальные цели по уровню обменного курса отсутствуют. Плавающий курс рубля обогащает валютных спекулянтов, но негативно отражается на хозяйственных процессах.

Противники инфляционного таргетирования (целевого уровня) ставят под сомнение способность ЦБ управлять инфляцией с помощью ставок. Известно, что рост процентных ставок и низкая доступность кредитов несут для реального сектора экономики большие потери.

Примером непродуманной политики таргетирования инфляции при свободном плавании рубля являются события 2014 года (то же произошло и в 2020 году) - обвал курса рубля из-за резкого изменения нефтяных цен и введения санкций. В 2014 году ЦБ применил таргетирование и поднял процентные ставки. В результате уровень инфляции за 2015 - 2017 годы снизился с 12,9% до 2,5%. Но это не успех политики ЦБ, это показатель снижения уровня реальных доходов населения и бизнеса на протяжении трех лет из-за резкого роста внутренних цен в результате быстрого падения курса рубля. Банк России не провел смягчающую политику, не расширил кредитование экономики под сниженные проценты. Совокупный спрос на российском рынке уменьшился, производство оказалось в кризисе, но сократились параметры инфляции до необходимого уровня - доклад в Кремль был успешным.

Только цифры.Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ВВЕСТИ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЭКОНОМИКУ ДУШАТ

В настоящий момент ЦБ не справляется с ролью мегарегулятора. Очень скоро очередное ухудшение экономики это покажет.

Правительству РФ необходимо предусмотреть персональную ответственность за «экономический рост и отрицательные последствия для экономики от применяемых методов». Так, задача Министерства финансов - отсутствие дефицита бюджета через повышение налогов, задача ФНС - обеспечение сбора налогов, ЦБ - поддержание уровня инфляции 4% и финансовой стабильности с помощью высоких ставок и повышения норм резервирования; Минэкономразвития - прогноз экономического роста и не более. Как в таких условиях может развиваться экономика? Кто ответственен за ее развитие?

В России много талантливых экономистов. Если кадровое управление правительства и администрации не знает их, то я подскажу: академик РАН Александр Некипелов, академик РАН Сергей Глазьев, член-корреспондент РАН Михаил Головнин, доктор наук, профессор Михаил Ершов и др. Это наиболее яркие финансисты, способные вдохнуть в российскую экономику новые успешные концепции. Необходимо объявить публичный конкурс на замещение должности главы Центробанка. Условием участия должно стать представление экономистами проектов по совершенствованию политики ЦБ. С существующей концепцией функционирования Центробанка банковская система России будущего не имеет.

ЦБ не справляется с ролью мегарегулятора.

НЕ ВЕРИТ В СЕБЯ?

Необходимо рассмотреть поправки в действующем законодательстве: ответственность ЦБ и Правительства РФ за губительную антиинфляционную политику, наносящую ущерб экономическому развитию страны.

Следует пересмотреть политику инфляционного таргетирования в пользу таргетирования других показателей - ВВП, денежной массы, валютного курса и др. возможных, разработать механизмы управления курсом национальной валюты.

Денежно-кредитная политика Банка России носит непредвиденный характер. Для принятия инвестиционных решений ЦБ необходимо обеспечить открытость аналитических материалов и исходных расчетов прогнозных значений краткосрочной и долгосрочной перспективы: изменения ключевой ставки, оценки инфляции - ЦБ приводит данные, рассчитанные с большой погрешностью на конец года без промежуточных данных, собственных прогнозов развития экономики и др.

Основной недостаток политики Центробанка - снижение инфляции с помощью сжатия денежной массы за счет высоких процентных ставок.

Ключевая ставка в 6% превышает размер ожидаемой инфляции (запланированной?) и является одной из самых высоких по сравнению с другими успешными странами и достигнутыми значениями финансовых активов России (см. графику «Долги и резервы»).

Сегодня Россия еще имеет реальные возможности и ресурсы как для снижения процентных ставок, так и для дополнительных госрасходов. Источником денежных вливаний станут средства, отраженные в чистых активах Общего обзора банковской системы РФ в разделе «Требования к нерезидентам», статья «Иностранная валюта и депозиты» в размере 14,8 трлн руб. по состоянию на 1.01.2020 г.

Почему ЦБ не уменьшает ключевую ставку, при этом размещает депозиты под низкую или отрицательную доходность на зарубежных счетах? Ответ один - мегарегулятор не верит в эффективность своей политики и развитие российской экономики.

ЭКОНОМИКУ ДУШАТ

Динамика каких еще показателей должна мотивировать руководство России принять решение о кардинальном изменении монетарной политики Центробанка?

Госпожа Набиуллина стала Председателем ЦБ РФ в июне 2013 года.

С сентября 2013-го происходит введение ключевой ставки как основного инструмента денежно-кредитной политики. Размер ставки составляет 5,5%. С 2013 по февраль 2015-го произошел рост ставки с 5,5 % до 17,00%.

С февраля 2015 по март 2017-го - снижение ставки с 17,00% до 10,00%. С марта 2017 до февраля 2020-го - снижение ставки с 10,00% до 6%.

При высоком уровне ключевой ставки и соответственно дорогих кредитах и высоких издержках успешное развитие любой экономической системы категорически невозможно.

Удержание инфляции на уровне прогнозных значений при нестабильных ценах, структуре потребительской корзины с высоким весом продовольствия и внешних шоковых факторах является искусственным и достигается с помощью манипуляций. В зависимости от экономической ситуации применяется подходящий метод расчета для варьирования значения в необходимом диапазоне.

Шансов для развития экономики и бизнеса не остается.

При этом за шесть лет с точки зрения развития экономики проводимая политика ЦБ ничего не изменила в банковском секторе, сокращая лишь его участников. Уровень участия кредитных организаций в общем объеме инвестирования в основной капитал составлял на 2019 год 6% при уровне сбережения банков в совокупных активах финансового рынка в размере 90%. Ситуация аккумулирования активов финансовой системы без их участия в инвестиционном процессе является непростительной ошибкой для поддержания и развития экономики. Но ЦБ решает эту ситуацию не за счет создания системы инвестиционных банков, а путем развития облигационного рынка. При жесткой надзорной политике ЦБ выгодно поддерживать статус кредитно-депозитного банка (просто собирать деньги) и не участвовать в инвестиционных процессах с рисками.

Александр ПОТЕМКИН, доктор экономических наук.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Александр ПОТЕМКИН - бывший специальный корреспондент «Комсомольской правды». Переехав в Германию, получил образование экономиста в Боннском университете. Инициатор первых советско-зарубежных проектов, в частности издания русской версии журнала «Бурда».

В начале 1990-х годов вернулся в Россию, окончил аспирантуру и докторантуру экономического факультета МГУ им. Ломоносова. В 1997 - 1998 годах - начальник департамента по работе с крупнейшими налогоплательщиками Федеральной налоговой службы РФ. Государственный советник налоговой службы II ранга в отставке. Ведущий научный сотрудник Института экономики РАН. Автор 10 книг интеллектуальной прозы.