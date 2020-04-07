2020-04-07T11:32:11+03:00
Происшествия

В Москве обокрали таунхаус бывшего генерала МВД, живущего в Майами

Домработница сообщила, что кто-то проник в коттедж и украл две пары дорогих часов и ювелирные украшения
Иван РУНЕВ
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Домработница сообщила, что кто-то проник в коттедж и украл две пары дорогих часов и ювелирные украшенияДомработница сообщила, что кто-то проник в коттедж и украл две пары дорогих часов и ювелирные украшенияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Анатолий Петухов бывший начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью. За время службы он дослужился до генерал-майора, а в начале нулевых уволился. В 2010 году генерал вместе с семьей переехал жить в Майами, где обзавелся недвижимостью.

Помимо недвижимости во Флориде у генерала остался небольшой трехэтажный коттедж в элитном поселке в районе Куркино. Цены на дома по улице Юровская, где располагается таунхаус Петухова, обычно начинаются со ста миллионов рублей.

В семь утра 5 апреля в полицию позвонила домработница, которая сообщила, что в коттедж проникли неизвестные. Преступники отжали дверь и пробрались в дом. Из дома вынесли украшения матери генерала, которую накануне увезли в больницу. А также две пары люксовых часов, которые генерал не забрал с собой в США, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

В эту ночь сигнализация была отключена, потому что в доме осталась собака. Позже полиция увидит по системе видеонаблюдения два темных силуэта, которые забираются в дом, а потом подходят к камерам и откручивают их.

Полиции пока не удалось установить личность преступников. Общий материальный ущерб от действий грабителей, пока подсчитать не удалось, потому что цену на украшения и часы знает только сам генерал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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