Всего 4% новых пациентов с коронавирусом в Москве недавно вернулись из-за границы
Как ранее уже сообщала «Комсомольская Правда», за последние сутки в Москве выявили еще 697 зараженных коронавирусной инфекцией.
По данным Оперативного штаба Москвы по коронавирусу, больше половины новых пациентов - это люди, которым еще нет и 45 лет.
Распределение по возрастным группам:
4% - пациенты до 18 лет,
47,5% - от 18 до 45 лет,
34% - от 46 до 65 лет,
14,5% - от 65 лет и старше.
«Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», - сообщили в Оперативном штабе.
При этом только 4% новых заболевших за последние вернулись из-за границы. Все остальные подхватили инфекцию на территории России.
«До 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу», - напомнили в Оперштабе.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за сутки из столичных больниц выписали 16 человек, успешно вылечившихся от коронавируса.
Дезинфекторы соблюдают социальную дистанцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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