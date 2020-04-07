Всего 4% новых пациентов с коронавирусом в Москве недавно вернулись из-за границы

Как ранее уже сообщала «Комсомольская Правда», за последние сутки в Москве выявили еще 697 зараженных коронавирусной инфекцией.

По данным Оперативного штаба Москвы по коронавирусу, больше половины новых пациентов - это люди, которым еще нет и 45 лет.

Распределение по возрастным группам:

4% - пациенты до 18 лет,

47,5% - от 18 до 45 лет,

34% - от 46 до 65 лет,

14,5% - от 65 лет и старше.

«Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», - сообщили в Оперативном штабе.

При этом только 4% новых заболевших за последние вернулись из-за границы. Все остальные подхватили инфекцию на территории России.

«До 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу», - напомнили в Оперштабе.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за сутки из столичных больниц выписали 16 человек, успешно вылечившихся от коронавируса.

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