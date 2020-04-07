Корреспондент «КП» прошелся по пустому городу, рискуя нарваться на штраф

В столице на прошлой неделе ввели штрафы за нарушение режима полной самоизоляции: 4000 рублей — пешеходам и 5000 — водителям. Корреспондент «Комсомолки» взял деньги, служебное удостоверение и отправился бродить по Москве.

ТРАМВАЙ ДЛЯ ТРЕХ ПАССАЖИРОВ

Пока рублем наказали 7 человек, зараженных коронавирусом, которые сбежали из карантина. К здоровым новую меру еще не применяли.

Выхожу из дома в Сокольниках и прыгаю в пустой трамвай. Поеду на Патриаршие, где намедни задержали Иисуса (это имя взял себе свободный художник и креативщик Денис Воробьев, даже внес изменения в паспорт). Иисус гулял в парке с собакой. Ему, кстати, выписали штраф в 1000 рублей, не за нарушение карантина, а за неповиновение сотрудникам полиции: дерзил, обзывал полицейских проклятыми фашистами и не хотел покидать сквер, пока его под руки не запихали в машину (подробно — на kp.ru).

Пустой трамвай_ едешь как бизнес-классомФото: Андрей АБРАМОВ

В трамвай вместе со мной сели двое бомжей. Обсуждали, где сегодня можно отобедать. Нет, не помойки вблизи супермаркетов — выбирали из сонма благотворителей, что раздают питание. Неожиданно разговор зашел о политике.

— Слышал, Борис Джонсон заразился. Я правда сам этого не читал, но мне рассказывали. Утверждать не берусь, — аристократическим тоном поведал собеседнику кривоносый бомж.

— И Меркель подхватила, — покивал бородатый.

— У меня вообще туберкулез с 97-го года. Так что я ничего не боюсь! — похвастался первый и нарочито покашлял в вагон.

Я пересел в другую часть вагона. Благо в гигантском трамвае полно мест — ехало нас трое.

В большинстве скверов и парков сейчас такие объявленияФото: Андрей АБРАМОВ

ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН

Решил идти с «Маяковской». На Триумфальной площади под взорами великого футуриста на качелях вольготно расселись несколько молодых людей. Кто-то самозабвенно качался, подставив лицо апрельскому ветру. Присел на качельку и я. Большая площадь, рядом метро — точно где-то рядом полиция. Сейчас нас под белы рученьки - и в отдел.

На качелях на Маяковской отдыхает народФото: Андрей АБРАМОВ

На деле моим козырем в рукаве было служебное удостоверение и официальное письмо главы Минпромторга Дениса Мантурова, в котором он обращается ко всем главам регионов с просьбой обеспечить работу СМИ. Но достать его у «Маяковской» не довелось — за 20 минут патруль так и не появился. По Большой Садовой поковылял в сторону Патриарших.

Широченный тротуар был пустым. Как будто сейчас не полдень, а часа четыре утра. Сад Аквариум за Театром Сатиры распахнут, вопреки распоряжению закрыть подобные места. Сквер вблизи Студенческого театра вдоль по улице тоже оказался доступен. Ограждения на входе стояли, но как-то несерьезно — сдвинуты вбок, легко можно пройти. На лавочках никто не сидел, но мимо баррикад шлындали пешеходы.

Моим козырем в рукаве для полиции было удостоверение прессыФото: Андрей АБРАМОВ

Наконец я у Патриарших. Два из трех входов в парк перекрыты наглухо. А вот третий открыт: строители, которые ремонтируют ресторан, выносили материалы. Я попытался пройти, но меня остановила охранница.

— Сквер сейчас закрыт, — рявкнула она, отбивая всякое желание идти дальше.

Следом за мной в открытый забор ступили модные деваха с парнем. В ногах у них путался йоркширский терьер. На требования охраны не входить, девица прошипела, что-то в духе: «А где мне с собакой гулять?» и преспокойно пошла по аллее.

Я сделал фото дерзкой парочки — в ответ модница вскинула средний палец, а ее парень демонстративно почесал костяшки.

Вход на Патриаршие был открыт в одном местеФото: Андрей АБРАМОВ

ПОЧТИ ПОПАЛСЯ

Двинул на Белорусский вокзал. В районе перекрестка улиц Фучика и Тверской-Ямской мне было знамение: целый полицейский пазик, который патрульные, что ходят по центру, используют как штаб.

Сначала я встал напротив и долго разглядывал рекламную афишу и заглядывал в окна ближайшего супермаркета. Затем сел на лавку в пяти метрах от машины. Зевал, натурально считал ворон, которые скакали по балконам сталинских домов. Реакции от патрульных не было. Хотя меня они, безусловно, видели. Раз в несколько минут из автобуса и в автобус заходили постовые, а один все время бдил за улицей рядом с моей позицией.

Люди за оградой ПатриаршихФото: Андрей АБРАМОВ

Наконец полицейский пошел в мою сторону. Я задержал дыхание. Но оказалось, что идет он не ко мне, а к бабуське. Сгорбленная старушка показалась из банка.

— Ой, я уже домой, пенсию снимала! — оправдалась пенсионерка и побежала дальше. Без штрафа.

В отчаянии я лег на лавку и решил вздремнуть. Патрульный сзади меня, кажется, повел бровью и…. скрылся в автобусе.

На Белорусском вокзале я сидел в сквере, гулял у входов. Сделал селфи на фоне полицейских машин — все напрасно. То ли провокатор из меня неважный, то ли полиция у нас добрая. По пути домой в пустом трамвае прочитал новость: «В московском Главке МВД заявили, что у сотрудников нет цели штрафовать за нарушение самоизоляции».

Сзади меня тот самый полицейский ПАЗ, сотрудники из которого, почему-то не оштрафовали тунеядцаФото: Андрей АБРАМОВ

СОВЕТЫ ЮРИСТА

«Сделайте маршрутный лист и заверьте у работодателя»

— Действует презумпция невиновности: вы никому ничего не должны доказывать. Это полиция должна вам доказать, что вы нарушили, - комментирует Руслан Чернов, член адвокатской палаты Москвы. - С точки зрения юристов, новый закон носит больше психологический характер, чем юридический. Насколько мне известно, есть установка для полиции: наказывать только в крайних случаях, когда они видят какие-то шествия или машину, забитую людьми, т.е. злостное нарушении режима.

- Как простым гражданам доказать, что они вышли в магазин вблизи дома? Мэрия говорит, что рекомендовано иметь при себе паспорт — в нем указана прописка. Но многие в Москве живут без нее и даже не имеют временной регистрации.

— Проверять прописку имеют право только по месту жительства. То есть сидите вы дома, к вам стучится участковый. Вы показываете паспорт, а там — улица Ленина, город Сыктывкар. Тогда штраф вам и собственнику жилья (до 5 тыс. и до 7 тыс. рублей соответственно). Но еще раз уточню — наказать можно только если вас застали в квартире, а вы там не зарегистрированы.

Пустая Большая Садовая. Вы когда-нибудь такое виделиФото: Андрей АБРАМОВ

- Допустим с пропиской у вас все чисто. Но как убедить патрульного, что вы идете на работу — это уважительная причина для нарушения режима. Разъяснений на этот счет в законе нет.

— Сделайте маршрутный лист и заверьте его у работодателя. В бумаге укажите, что вы перемещаетесь на работу из такой-то точки. Такое правило действует в Европе. Если хотят оштрафовать — требуйте дать протокол задержания. Там есть пункт, в котором полиция часто ставит прочерк — для заявлений и жалоб. Напишите, что вы следовали на работу и приложите маршрутный лист. Рекомендую вести аудио- или видеозапись. Только не агрессивно. Общайтесь с полицией уважительно! После все материалы передайте своему адвокату. Только специалист сможет грамотно оценить риски.

Через ограду легко можно пройтиФото: Андрей АБРАМОВ

Важно!

Не злоупотребляйте лояльностью власти. Сидеть сейчас дома, иметь как можно меньше контактов — задача государственной важности! И это не пафосные слова. Каждый день число заразившихся растет. Большинство из заболевших заразились уже внутри страны. Чем ответственнее мы будем относиться к своему здоровью и здоровью окружающих — тем быстрее победим заразу.

СИДИМ ДОМА!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/771452" frameborder="0"></iframe> Москва на восьмой день всеобщего домашнего режима.Жители столицы остаются дома, на улицах людей практически нет

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