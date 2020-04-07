«Среди тех, кто лечится дома, есть и младенцы, и люди старше 65»: Как в Москве удаленно лечат легких коронавирусных больных

На экране - очередной телепациент. Девушку зовут Анастасия, свой возраст она попросила врачей не сообщать. С москвичкой Настей беседует врач Лейла Тебердиева. Вопросы для всех пациентов плюс-минус одинаковые.

- Как вы себя сейчас чувствуете? Стало лучше? Какая температура?

Симптомы появились у девушки несколько дней назад. Начала подниматься температура, появился кашель. Словом, те самые симптомы ОРВИ, при которых теперь рекомендуется сразу вызывать скорую помощь. Настя вызвала. Врачи ее осмотрели, прописали лекарства, взяли мазок на коронавирус.

- Вызов был утром, и уже вечером того же дня ей сообщили, что подтверждена коронавирусная инфекция, - пересказывает мне историю девушки врач Тебердиева. (Она в наушниках, я ответов молодой москвички не слышу).

Врач-терапевт Лейла Тебердиева общается с пациенткой.Фото: Александр РОГОЗА

По словам девушки, контактов с людьми, у которых выявлен COVID-2019, у нее не было, за границу не выезжала. До сих пор не знает, где могла подхватить вирус…

С «ДОМАШНИКАМИ» НА СВЯЗИ 24 ЧАСА В СУТКИ

По последним данным, в Москве на дому лечатся уже 1700 пациентов с коронавирусом. Это те, у кого болезнь протекает в легкой форме. За состоянием «домашников» в круглосуточном режиме следят врачи созданного несколько недель назад центра телемедицины.

Сам центр находится в здании распущенной на карантин школы №548 на проспекте Лихачева в Царицыно. (У дверей на каждом этаже - емкости с антисептиком, перчатки, маски, все как полагается). Врачей разместили в самых больших классах, установив мобильные кабинки. На 12-часовых сменах (после смены двое суток на отдых) трудятся уже около 200 специалистов.

Как тут все устроено, объясняет руководитель центра телемедицины Алексей Тяжельников - еще несколько недель назад, в «мирное время», он был главврачем 121 поликлиник в Южном Бутово.

Руководитель центра телемедицины Алексей Тяжельников.Фото: Александр РОГОЗА

- Человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией посещают врачи, если его состояние не требует госпитализации, ему прописывают лечение, дают на подпись согласие соблюдать домашний режим. Далее он регистрируется на нашем телемедицинском сайте, который дает возможность общаться с врачами через видеосвязь.

С каждым пациентом связываются как минимум раз в сутки. В случае необходимости, он и сам может позвонить теледокторам. Даже ночью может - врачи дежурят круглосуточно.

По словам Тяжельникова, врачи (это в-основном терапевты, которые на время перешли в центр телемедицины) день за днем отслеживают состояние пациента и вносят показатели в единую информационную базу.

МЕДОСМОТР В ОНЛАЙНЕ

Доктор объясняет, почему нужна именно видеосвязь.

- В ходе такого наблюдения можно оценить цвет кожных покровов, потливость, одышку. Одышку, конечно, можно выявить и через обычный телефонный звонок - если, например, пациент не может завершить длинную фразу. Но с помощью видео мы можем наиболее объективно оценить его состояние.

Врач за работой.Фото: Александр РОГОЗА

Если состояние ухудшается, повышается температура выше 38,5, или появляется одышка, теледоктора вызывают пациенту скорую. Нужна госпитализация.

- Такое бывает нечасто. Но бывает, - говорит Тяжельников.

Кстати, после сообщений о «бегунках», которые подписывают согласие на домашнее лечение, многие решили, что вся эта публика - коронавирусные больные на дому - в массе своей народ такой, как бы это сказать, буйный. Спят и видят, как бы из квартиры выскочить и побежать по городу заражать других людей. Врачи уверяют, что это совсем не так.

- Большинство наоборот максимально трепетно относятся ко всем рекомендациям. Переживают, как у них будет протекать болезнь.

- Есть такие, кто отказывается от госпитализации?

- Нет, конечно! Если у человека действительно ухудшилось состояние, разве он будет от врачей бегать?

ПЕНСИОНЕРЫ ОСВОИЛИ ГАДЖЕТЫ

- У нас за 12 часов смены около 20-30 звонков бывает, - врач-терапевт телемедицинского центра Анна Гвоздева только что завершила общение с очередным пациентом. - В среднем один сеанс длится 12-15 минут.

В разговоре со специалистом выясняется интересная деталь: оказывается, среди легких больных, которые лечатся от коронавируса дома, немало и пациентов старше 65 лет. Это ведь тоже некий стереотип, что все пожилые люди непременно «тяжелые».

Врач-терапевт телемедицинского центра Анна Гвоздева.Фото: Александр РОГОЗА

- Нет, встречаются пациенты старшего возраста, у которых заболевание также протекает в легкой форме, - говорит девушка.

- И все они разобрались с этой программой телемедицины и научились совершать видеозвонки?

- Знаете, многие научились, да. Кому-то родные помогли - если живут с ними вместе (такие люди также обязаны находиться дома в режиме самоизоляции, за ними так же следят, - Авт.). А кто-то может связываться с нами только через обычные телефонные звонки. К таким пациентам чаще приходят на дом врачи, потому что визуальный осмотр очень важен.

- А у всех детей заболевание действительно протекает вообще без симптомов?

- У нас, кстати, под наблюдением есть даже совсем маленькие дети, груднички, младенцы. Нет, симптомы все-таки бывают. Например, может повышаться температура, но некритично.

- Буйных среди этих легких пациентов нет?

- Бывают пациенты, которые сначала не сразу понимают, зачем им это наблюдение. Иногда на повышенных тонах. Но наша задача - объяснить, зачем это все.

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