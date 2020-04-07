Иисус с Патриарших и его жена задолжали по «коммуналке» и налогам более 4,7 млн рублей

Всем казалось, что вчера в истории «Иисуса с Патриарших» в Пресненском суде была поставлена точка. Ан нет!

Напомним, 4 апреля мужчину по имени Иисус Воробьев задержали во время прогулки по скверу у Патриаршего пруда в центре Москвы. Соцсетей возмутило поведение полицейских, которые не позволили мужчине взять с собой собаку и пес был оставлен на улице без присмотра (хорошо, смог сам добраться до родного подъезда). Позже, правда, выяснилось, что основанием для задержания стала даже не сама прогулка по закрытому на время карантина скверу, а то, что Воробьев назвал стражей порядка фашистами. Правда, штраф в 1 тысячу рублей по суду 42-летнему москвичу выписали все-таки за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

Мы уже рассказывали, что поначалу за Иисуса Воробьева заступились в интернете широкие народные массы, но потом многие полезли изучать его аккаунты в соцсетях… А там - странные совместные фото с актером Алексеем Паниным (хэштеги #собака #свингеры #нога) и статус: «профессиональный алкоголик». Впрочем, с кем дружить и кем быть - дела сугубо личные. Но вот сегодня выяснились новые интересные детали про Иисуса Воробьева и его супругу, известного дизайнера одежды Марину Ример.

Оказалось, что оба супруга числятся в базе судебных приставов среди самых злостных должников.

Например, согласно открытым данным на сайте ФСПП, за Иисусом Воробьевым числятся два незакрытых гешефта: долг в 429277.56 руб. (+ исполнительский сбор 30049.43 руб.) по налогам, а также задолженность по платежам за ЖКХ - 46707.87 руб.

Воробьев и Ример числятся в базе судебных приставов среди самых злостных должников.

Воробьев и Ример числятся в базе судебных приставов среди самых злостных должников.

У Марины Ример история посложнее. На сайте ФСПП опубликована информация о ее долге за ЖКХ на сумму 46707.87 руб. и задолженности без указания подробностей в 4197390.00 руб.

Воробьев и Ример числятся в базе судебных приставов среди самых злостных должников.

Итого на текущий момент задолжала более 4,7 млн рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/771343" frameborder="0"></iframe> Суд оштрафовал Иисуса с Патриарших.

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