2020-04-08T16:50:56+03:00
Общество

Пожилые москвичи на самоизоляции часто просят купить еду и лекарство

Каждый день им помогают соцработники и волонтеры
Светлана ВОЛКОВА
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Помощь волонтеров штаба «Мосволонтер» пожилым людям во время пандемии коронавируса. Фото: АГН МоскваПомощь волонтеров штаба «Мосволонтер» пожилым людям во время пандемии коронавируса. Фото: АГН Москва
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Москвичи старше 65 лет обязаны сейчас сидеть дома в самоизоляции из-за коронавируса. Пенсионерам и людям с хроническими болезнями помогают 7 тысяч социальных работников и 1160 социальных волонтеров.

«Мы понимаем, что для пожилых людей и жителей с хроническими заболеваниями может быть трудно постоянно находиться на изоляции дома, как того требуют меры безопасности, - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Поэтому мы открыли горячую линию, где принимаются заявки на помощь в доставке продуктов и лекарств, выгул домашних животных и другие бытовые вопросы. С 23 марта на линию поступило более 125 тысяч обращений. За 14 дней специалистами соцзащиты уже отработано почти 86% заявок. Почти все они выполнены в течение суток с момента поступления запроса».

Чаще всего пожилые люди просят купить им еду и лекарства. Хотя волонтеры и соцработники могут при необходимости выполнить и другие просьбы, например, погулять с собакой, вынести мусор.

КУДА ЗВОНИТЬ

С вопросами, связанными с коронавирусом, в том числе и с просьбами о помощи можно обращаться в специальный call-центр - (495) 870-45-09.

Кроме того, для всех москвичей работают:

- агрегатор добрых дел «Я дома» – ya-doma.ru;

- онлайн-чат msph.ru с консультациями психологов;

- служба экстренной психологической помощи - 051 (с городского), (495) 051 (с мобильного).

НА ЗАМЕТКУ

В чем больше всего нуждаются пенсионеры:

Каждое второе обращение связано с вопросами о денежных выплатах во время самоизоляции. Таких звонков уже более 60 тысяч.

На втором месте покупка и доставка лекарств - более 30 тысяч заявок.

На третьем месте - покупка и доставка продуктов - более 25 тысяч звонков.

На онлайн-услуги, предоставляемые центрами социального обслуживания, приходится более 8,7 тысяч заявок. Сюда входят оформление и выдача технических средств реабилитации (например, ходунков, тростей), электронных социальных сертификатов на продукты и др.

Остальные звонки выглядят так:

- более 6,4 тысяч заявок - за психологической помощью;

- более 4,6 тысяч - на доставку топлива для жилых и садовых домов без центрального отопления;

- более 3 тысяч - на покупку и доставку товаров первой необходимости;

- более 700 - за помощью в уходе за домашними питомцами. Из них 334 человека попросили выгулять собаку, еще 339 хозяевам нужно было купить корм для животных. Еще 33 питомца пристроили в зоогостиницы на время госпитализации их владельцев.

На горячую линию поступают запросы из всех округов столицы. Больше всего заявок:

- из Южного округа - более 16 тысяч;

- Восточного - почти 15 тысяч;

- Северо-Восточного и Юго-Западного - около 14 тысяч заявок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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