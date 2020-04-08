Гостиницы Москвы бесплатно поселят врачей, спасающих больных от коронавируса

Врачам больниц, в которых лечатся пациенты с коронавирусом, сегодня приходится нелегко. Специалисты порой по несколько суток не выходят из инфекционных отделений, спасая больных. Многие медики и вовсе не могут пока вернуться в свои семьи, поскольку постоянно находятся среди зараженных и не хотят принести инфекцию домой. Тем врачам, которые сейчас работают в больницах с коронавирусом, свои номера и двухразовое питание бесплатно готовы выделить сразу несколько четырех- и пятизвездочных отелей Москвы.

«Мы предлагаем безвозмездную поддержку всем тем, кто находится на переднем крае борьбы с коронавирусом - врачам и медсестрам, - сказал Год Нисанов, председатель совета директоров Группы компаний «Киевская площадь». - В Radisson «Славянская» все готово для того, чтобы медицинские работники могли восстановиться после сложных рабочих смен в московских больницах. Мы считаем своим долгом помочь городу и совместными усилиями как можно быстрее отразить этот удар».

С таким же предложением к столичным властям обратился основатель и основной владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев. Все номера своих отелей он готов выделить не только для проживания врачей, но и под размещение временных госпиталей.

Кстати, некоторые отели столицы и Подмосковья приглашают всех желающих провести самоизоляцию в номерах с обслуживанием и питанием. Для тех, кто хочет спрятаться от коронавируса, действуют специальные акции. В оплату входит уборка, в зависимости от заказа питание, Wi-Fi, гигиенический набор, чайник, посуда и другие удобства. К примеру, в гостинице «Арт Москва Войковская» при проживании от 7 дней номер обойдется в сумму от 2100 рублей за сутки с ужином и завтраком. Постояльцам приносят еду в номер с помощью бесконтактной доставки.

Самоизолироваться с пятизвездочным комфортом можно и в дизайн-отеле «СтандАрт» на Страстном бульваре. Здесь за номер Classic на 28 дней придется выложить 150 тысяч рублей. Сюда входит завтрак на одного человека, уборка, смена постельного белья, кофемашина, Wi-Fi, спутниковое ТВ и другие удобства.

За городом можно спрятаться от коронавируса с еще большим шиком в парк-отеле «Орловский» в Ленинском районе Подмосковья. Месяц самоизоляции по системе «все включено» с трехразовым питанием обойдется в 150 тысяч рублей на человека. При заселении у гостей измеряют температуру и, если человек болен, ключи от номера не получит.

КОНКРЕТНО

Эти отели готовы выделить для врачей и медсестер комфортные номера:

Radisson «Славянская», пл. Европы, д. 2

«Marriott Тверская», ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 34

«Hilton Ленинградская», ул. Каланчевская, д. 21/40

«Holiday Inn Сущевский вал», ул. Сущевский вал, д. 74

«Radisson Blue Олимпийский», ул. Самарская, д. 1

«InterContinental Тверская», ул. Тверская, д. 22

«Националь», ул. Моховая, д. 15/1

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