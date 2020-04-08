2020-04-08T10:43:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве уже 270 человек вылечились от коронавируса

За сутки из столичных больниц выписали еще 48 человек, переболевших COVID-2019
Семен ЕЛЕНИН
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Hа 7 апреля в Москве выявлено уже более 5,1 тысяч случаев коронавирусной инфекцииHа 7 апреля в Москве выявлено уже более 5,1 тысяч случаев коронавирусной инфекцииФото: REUTERS
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Число пациентов, которых успешно вылечили от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 270.

- За прошедшие сутки еще 48 пациентов выздоровели после лечения от коронавируса, - рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - При выписке те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации.

Вице-мэр отметила, что таким образом общее число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-2019, увеличилось до 270.

Напомним, по состоянию на 7 апреля в Москве выявлено уже более 5,1 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Те, у кого болезнь протекает в легкой форме, лечатся на дому, в режиме самоизоляции. На текущий момент таких около 1700.

По данным Оперативного штаба, девять городских и две федеральные лаборатории Роспотребнадзора в Москве исследовали более 200 тысяч тестов. Всего анализы на коронавирус в столице сдали около 145 тысяч человек.

КСТАТИ

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На экране - очередной телепациент. Девушку зовут Анастасия, свой возраст она попросила врачей не сообщать. С москвичкой Настей беседует врач Лейла Тебердиева. Вопросы для всех пациентов плюс-минус одинаковые. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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