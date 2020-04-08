2020-04-08T11:07:09+03:00
Происшествия

Мошенники обокрали балерину театра Станиславского на 250 тысяч рублей

Лже-сотрудник банка выманил у артистки личную информацию о ее банковском счете
Иван РУНЕВ
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Девушка сообщила правоохранителям, что стала жертвой мошенниковДевушка сообщила правоохранителям, что стала жертвой мошенниковФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Днем 7 апреля в полицию обратилась 25-летняя Оксана П.* - балерина Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Девушка сообщила правоохранителям, что стала жертвой мошенников, которые обокрали ее на крупную сумму денег. Оксана рассказала, что в настоящее время, как и большинство ответственных москвичей, находится дома, на самоизоляции. В один из таких дней на телефон девушке поступил звонок. Незнакомый мужской голос представился балерине сотрудником одного из крупных российских банков и сообщил о том, что с карточки Оксаны пытаются украсть деньги.

«Далее мошенник действовал по стандартной уже схеме - вошел в доверие и обманным путем уговорил девушку перевести принадлежащие ей средства на специальный «защитный» счёт ее персонального менеджера. Переживая о сохранности своих накоплений, Оксана перевела 250 000 рублей на названный мошенником счёт», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего. Оперативникам предстоит выяснить, кто ограбил балерину театра Станиславского и постараться вернуть потерпевшей потерянные деньги.

* - имя изменено

ИСТОЧНИК KP.RU

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