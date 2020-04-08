Больницы в Москве для больных коронавирусом: в каких районах открыты и как доставляют пациентов

В Москве продолжается переделка действующих больниц для приёма больных коронавирусом. За последние недели такие инфекционные отделения открылись в 10 городских и федеральных стационарах (см. список ниже). Кроме того, диагностикой коронавирусной инфекции занялись 9 лабораторий. Рассказываем, в каких районах они открыты и как доставляют пациентов.

Напомним, в середине марта в Москве начался капитальный ремонт в 21 городской больнице. В начале апреля переделка обычных отделений под инфекционные стартовала в 23 федеральных медицинских комплексах.

"Мы приняли решение о мобилизации максимально большого количества больниц для борьбы с коронавирусом, - сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. - Максимум, все, что возможно, мы зарезервировали и готовим к этому вызову. Это около 20 тысяч коек - региональных, федеральных и частных".

По данным оперативного штаба, сегодня в Москве диагноз коронавирус официально подтвержден у 5181 человека, из них 270 пациентов выздоровели. От COVID-2019 в столице скончался 31 человек. Это в основном пожилые люди в возрасте от 61 до 90 лет, многие из них с хроническими болезнями. Среди умерших есть и пациенты в возрасте 34 и 39 лет.

В действующих больницах сейчас меняют логистику внутри отделений, создают санпропускники, готовят специальное оборудование. Ремонтные бригады работают круглосуточно.

"По поручению мэра Москвы специалисты Комплекса городского хозяйства занимаются переоборудованием зданий медицинских учреждений, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Отделения для лечения заразившихся людей готовятся сейчас еще в двадцати пяти больницах. Общая площадь работ - более 63 тысяч квадратных метров".

По его словам, переделкой стационаров занимаются более 2 тысяч человек, 3 проектных института и 16 строительных компаний.

В каждом лечебном корпусе делают перепланировку, ремонтируют палаты и лифты, обновляют внутренние и внешние инженерные коммуникации для запуска дополнительных мощностей, прокладывают трубопроводы кислородоснабжения для подачи медицинских газов.

Помимо этого, в зданиях обустраивают реанимационные отделения, меняют вентиляцию и кондиционеры, ставят пандусы для подъезда машин скорой помощи и пункты дезинфекции для них. При необходимости в больницах подключают резервные источники питания. "Обновлённые здания будут полностью готовы до конца апреля", - отметил глава Комплекса городского хозяйства столицы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

КОНКРЕТНО

Где откроются дополнительные места

- в Научном центре здоровья детей Минздрава России;

- в Первом московском государственном медицинском университете имени Сеченова;

- в Российском геронтологическом научно-клиническом центре имени Пирогова Минздрава России;

- в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России;

- в Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии Минздрава России;

- в Национальном медицинском исследовательском центре колопроктологии имени Рыжих Минздрава России;

- в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова Минздрава России;

- в центральной клинической больнице «РЖД-Медицина»;

- в дорожной клинической больнице имени Семашко ОАО «РЖД»;

- в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна;

- в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии;

- в Федеральном научно-клиническом центре специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий;

- в Федеральном клиническом центре высоких медицинских технологий.

Везде принимать пациентов начнут по мере необходимости.

В поселении Вороновском в Новой Москве в ближайшие недели завершится строительство инфекционной больницы на 500 коек.

СПРАВКА «КП»

Сейчас в Москве пациентов с COVID-19 принимают в 15 федеральных, городских и частных стационарах. Среди них:

- городской медицинский комплекс в Коммунарке;

- инфекционные клинические больницы № 1 и 2;

- госпиталь на Шаболовке;

- детская городская клиническая больница имени Башляевой;

- Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского;

- городская клиническая больница № 67 имени Ворохобова (новый перинатальный корпус);

- городская клиническая больница № 15 имени Филатова;

- Морозовская детская клиническая больница;

- детская инфекционная клиническая больница № 6 (для новорожденных);

- городская клиническая больница № 52;

- госпиталь ветеранов войн № 3 (для лечения пациентов старшего возраста);

- Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова Минздрава России;

- клинический госпиталь «Лапино»;

- стационар группы компаний «Медси».

В четырех городских стационарах также открылись специализированные отделения для пациентов с внебольничной пневмонией:

- в больнице имени Юдина;

- в больнице имени Мухина;

- в больнице имени Демихова;

- в больнице имени Плетнева.

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