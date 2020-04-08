2020-04-08T16:23:03+03:00
Общество

«ЕвроХим» Андрея Мельниченко потратил 100 миллионов на защиту от коронавируса

Все предприятия холдинга обеспечивают безопасность сотрудников, соблюдая при этом производственный график
Антон БАЛУЕВ
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Минерально-химическая компания потратила 100 миллионов рублей на приобретение индивидуальных средств защиты от коронавируса. Это необходимая мера, так как предприятия холдинга продолжают работать в режиме непрерывного цикла.

Сотрудники, которые не заняты на непрерывном производстве, переведены на удалёнку, практически полностью отменены командировки.

Пришедшим на работу дважды за смену измеряют температуру. Весь корпоративный транспорт, который доставляет сотрудников на предприятия, обрабатывают дезинфицирующим средством перед каждым рейсом.

Кстати, личная дезинфекция становится частью производственного процесса. На всех участках каждого предприятия есть диспенсеры для обработки рук. А контактные поверхности в рабочих помещениях обрабатываются специальным раствором каждые 2 часа. Само собой, все работают в защитных масках.

Если вдруг кто-то почувствует недомогание, то сразу - в медпункт. Начальники обязаны следить не только за работой своего участка, но и за самочувствием подчиненных. Ну а медики предприятий тесно сотрудничают со специалистами местных районных больниц.

В столовых предприятий установлены устройства для дезинфекции воздуха и бесконтактные диспенсеры для очистки рук. Причем, сейчас по возможности стараются не собирать людей в столовых, а доставлять еду на рабочие места в ланч-боксах.

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