Регистрация рождения детей в Москве в период коронавируса: свидетельство можно оформить по предварительной записи

В период коронавируса с 8 апреля и до особого распоряжения в 33 отделах ЗАГС в Москве вновь доступна регистрация рождения детей. Для этого нужно оформить предварительную запись. Свидетельство о рождении не будут выписывать только в Замоскворецком и Архивно-информационном отделах ЗАГС, а также во Дворцах бракосочетаний.

Напомним, ранее из-за коронавируса московские загсы регистрировали рождение только в 4 отделах - Новомосковском, Новофедоровском, Троицком и отделе ЗАГС Южное Бутово. В остальных отделах свидетельство о рождении могли оформить только в особых случаях.

Сейчас во время самоизоляции прием жителей в загсах ведется по предварительной записи. Записаться на получение услуги по регистрации рождения можно через Единый портал госуслуг или по телефону +7 (495) 777-77-77 для соединения с нужным ЗАГСом.