2020-04-08T16:19:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Регистрация рождения детей в Москве в период коронавируса: свидетельство можно оформить по предварительной записи

С 8 апреля в 33 отделах ЗАГСа в Москве вновь доступна регистрация рождения детей в период коронавируса
Светлана ВОЛКОВА
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В 33 отделах ЗАГС в Москве вновь доступна регистрация рождения детей.В 33 отделах ЗАГС в Москве вновь доступна регистрация рождения детей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В период коронавируса с 8 апреля и до особого распоряжения в 33 отделах ЗАГС в Москве вновь доступна регистрация рождения детей. Для этого нужно оформить предварительную запись. Свидетельство о рождении не будут выписывать только в Замоскворецком и Архивно-информационном отделах ЗАГС, а также во Дворцах бракосочетаний.

Напомним, ранее из-за коронавируса московские загсы регистрировали рождение только в 4 отделах - Новомосковском, Новофедоровском, Троицком и отделе ЗАГС Южное Бутово. В остальных отделах свидетельство о рождении могли оформить только в особых случаях.

Сейчас во время самоизоляции прием жителей в загсах ведется по предварительной записи. Записаться на получение услуги по регистрации рождения можно через Единый портал госуслуг или по телефону +7 (495) 777-77-77 для соединения с нужным ЗАГСом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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