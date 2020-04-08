Реставрацию из-за коронавируса остановили: когда откроют Речной вокзал и Малый театр в Москве

Строительство жилых домов и метро в столице продолжается, несмотря на распространение коронавирусной инфекции. Но реставрационные работы особняков и охранных объектов решили отложить. Сроки сдачи десятков объектов сместятся.

- К работам приступим сразу по окончании режима ограничений в городе, - сказали в Мосгорнаследии.

Поплывем, но позже

Финальные работы по реставрации остановлены на Речном вокзале. Еще в марте фасады здания продолжали приводить в порядок, завершалась внутренняя отделка. Но сейчас не ведутся работы по интерьерам с живописью. Пока еще не вернули на 27-метровый металлический шпиль звезду с серпом и молотом.

- Завершены работы часового механизма, который находится на здании Северного речного вокзала. Планируется, что все реставрационные работы завершатся в 2020 году, - рассказал Алексей Емельянов, глава Мосгорнаследия.

Туристический сезон было бы логично открыть летом, но можно перенести первые круизы даже на зиму, ведь Северный речной вокзал будет круглый год открыт для пассажиров (как и раньше). В здании расположат ресторан, кафе и магазины.

После реставрации Речной вокзал снова будет напоминать гигантский теплоход.Фото: Алиса ТИТКО

До конца года планировали завершить реставрацию «ГЭС-2» на Болотной набережной. О реальных сроках пока в Мосгосстройнадзоре сказать не могут.

- Завершены монолитные работы, - говорят в ведомстве.

Но еще нужно сделать отделку помещений, завершить фасадные работы и благоустройство территории. Площадь объекта большая – 38 800 кв. метров. Здесь откроют арт-центр с выставочными и концертными залами, библиотеку, книжный магазин, кафе и аудиторию на 350 мест.

В срок должны успеть отреставрировать здание Малого театра на Серпуховской площади. Дому хотят вернуть исконный облик, несмотря на ряд утрат. Реставраторам предстоит усилить фундаменты, воссоздать кровлю, отреставрировать печи, лестницы и паркет. Завершающим шагом станет благоустройство территории.

- Отдельное внимание уделят реставрации лепного декора. Воссоздание всех элементов будет выполнено на основе архивных фотографий и документов. Обновленный памятник архитектуры горожане смогут увидеть в 2022 году, — сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

На ремонт дворцовые руины в «Царицыно»

Идет подготовка и объектов, которые нуждаются в реставрации. Сейчас здания готовят к выполнению работ. Займутся двухэтажным домом XIX века в стиле неоклассицизм в районе Соколиная гора. Он является объектом культурного наследия федерального значения.

- Это небольшое здание, построенное неизвестным архитектором в 1840-х годах для семьи старообрядцев Гусаровых. Оно выглядит как кирпичное, но на самом деле второй этаж деревянный, - рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов. – Реставраторы на первом (каменном) этаже удалят старую штукатурку, восполнят аварийные участки новым кирпичом, на втором - заменят аварийные участки бревенчатых стен. В интерьерах здания воссоздадут исторические окна и двери по старому образцу, а также деревянные подоконники и скобяные приборы из латуни.

Усадьба Гусаровых, как и до реставрационных работ, будет использоваться в виде подворья Патриарха Московского и всея Руси храма Воскресения Христова.

В этом году начнут реставрировать и Дворцовые руины в «Царицыно», которые давно нуждаются в комплексной реставрации.

- Специалисты определили концепцию консервации, реставрации и приспособления к современному использованию выявленных объектов археологического наследия «Большой Кавалерский корпус, 1779-1794 годы» и «Камер-юнгфарский корпус, 1779-1794 годы». Они представляют собой старинные дворцовые руины, - рассказали в Мосгорнаследии.

Мнение эксперта

Рустам Рахматуллин, москвовед, координатор общественного движения «Архнадзор»:

- Любая остановка процесса реставрации, конечно, критична. К счастью, мы уже прошли зиму, да, и зимы почти не было. Но тем не менее все, что связано с финансированием, тем более реставрация культурных памятников, все это может быть проблематично. Самое критичное, если процесс реставрации происходит без кровли (в момент смены кровли).

Кстати

- завершить реставрацию павильонов № 7 «Семена» и № 30 «Микробиологическая промышленность» на ВДНХ планируется осенью;

Завершить реставрацию павильона № 30 «Микробиологическая промышленность» на ВДНХ планируют осенью 2020 года. Фото: mos.ru

- жители города выберут концепцию реконструкции Московского дворца пионеров на портале «Активный гражданин»;

- особняк Филиппа Пантелеева с купидонами на Садовом кольце планируют завершить в 2021 году.

На барельефах особняка Филиппа Пантелеева изображены различные цветы и растения, птицы, а также купидоны. Фото: mos.ru

- утвержден проект реставрации Венгерского культурного центра на Поварской улице (был построен в 1887-1888 годах);

- началась реставрация церкви Святых апостолов Петра и Павла на Новой Басманной. Работы планируют завершить в 2022 году.