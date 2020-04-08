2020-04-08T18:12:34+03:00
Коронавирус Covid-19

«С завтрашнего дня начнем выплаты»: Сергей Собянин рассказал о помощи потерявшим работы из-за коронавируса

Мэр Москвы поручил создать простую и технологичную схему получения доплаты гражданами
Семен ЕЛЕНИН
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Сергей Собянин рассказал о помощи потерявшим работы из-за коронавирусаСергей Собянин рассказал о помощи потерявшим работы из-за коронавирусаФото: Иван ВИСЛОВ
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В Москве уже с 9 апреля гражданам, потерявшим из-за коронавируса работу, начнут перечислять специальные выплаты. Об этом на своем официальном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник напомнил, что даже во время пандемии нельзя останавливать работу всех предприятий. В таком случае город не сможет нормально жить.

«Пищевая промышленность, энергетика, оборонка, наука, другие отрасли должны работать, чтобы обеспечивать нормальное функционирование города, давать доходы работающим и создавать заделы на будущее. Остановиться легко - запустить процесс заново невероятно трудно».

Напомним, ранее появились уточнения, что во время режима самоизоляции продолжат свою работу строители - в метро, на дорогах и других объектах.

«Очень важна и адресная поддержка москвичей, не по своей вине попавших в сложную ситуацию с доходами. Отметил мэр. - В эти дни многие горожане потеряют работу или будут вынуждены временно свернуть свой бизнес. Сегодня Президент России Владимир Владимирович Путин объявил о том, что федеральное пособие по безработице 12 130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрощенном порядке по заявлению граждан, потерявших работу вне зависимости от прежних доходов. Это очень правильно. Подготовительные работы мы провели и уже с завтрашнего дня начнем выплаты».

Собянин напомнил, что по поручению Президента региональные власти должны разработать дополнительные меры поддержки для местных жителей.

«В Москве мы уже ввели региональную компенсационную доплату, повышающую размер выплат по безработице до 19 500 рублей в месяц - самый большой в стране. Но по действующему порядку получить эту доплату не просто. А с учетом ограничения передвижения и режима самоизоляции - сложно вдвойне».

Мэр поручил разработать простую и технологичную схему получения доплаты гражданами. Например, если по действующим правилам соискатель должен предоставить документы о как минимум двух безуспешных попытках найти работу, на время этот пункт из требований исключат. Очевидно, что в режиме самоизоляции ходить по собеседованиям невозможно.

«Помощь должна приходить быстро. Между подачей заявления на получение доплаты и решением о перечислении средств должно проходить от 3 до 5 дней. Оформление должно осуществляться исключительно в электронном виде. А процедура проверки нуждаемости - должна быть максимально необременительной для граждан».

Новые правила для получения региональных доплат озвучат уже в ближайшие дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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