2020-04-08T18:42:16+03:00
Экономика

Пособие по безработице в Москве 2020: когда начнут выплачивать и кому положено

Сергей Собянин рассказал, когда начнут выплачивать и кому положено пособие по безработице в Москве 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Владимир Путин 8 апреля сообщил, что россияне, которые лишились в результате эпидемии работы и до 1 апреля обратились в службы занятости, в течение ближайших трех месяцев будут получать пособие по безработице по верхней планке.Владимир Путин 8 апреля сообщил, что россияне, которые лишились в результате эпидемии работы и до 1 апреля обратились в службы занятости, в течение ближайших трех месяцев будут получать пособие по безработице по верхней планке.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Не секрет, что из-за эпидемии коронавируса в Москве приостановили свою работу сотни фирм, заведений и организаций. Во многих случаях люди вынужденно потеряли работы. В первую очередь это коснулось тех, кто работал не штатно, а по трудовому договору, самозанятых и индивидуальных предпринимателей ИП. Владимир Путин 8 апреля сообщил, что россияне, которые лишились в результате эпидемии работы и до 1 апреля обратились в службы занятости, в течение ближайших трех месяцев будут получать пособие по безработице. Причем по верхней планке минимального размера оплаты труда (МРОТ) - по 12130 рублей в месяц.

Итак, давайте разберемся: пособие по безработице в Москве 2020 - когда начнут выплачивать и кому положено.

1. Кто на них претендует? Как и было озвучено - граждане, которые до 1 апреля обратились в службу занятости.

2. Сергей Собянин уже сообщил, что в Москве выплаты начнутся уже с 9 апреля.

3. Это касается пока лишь федеральной выплаты по безработице: 12130 рублей. Однако в столице будут введены еще и дополнительные региональные выплаты. С ними общая сумма вырастет до 19500 рублей в месяц.

4. Мэр поручил разработать максимально упростить схему получения гражданами «московской» доплаты и сделать эту услугу полностью электронной. По действующим правилам соискатель должен предоставить документы о как минимум двух безуспешных попытках найти работу, но Сергея Собянин на время этот пункт из требований исключил. В режиме самоизоляции, понятно, ходить по собеседованиям невозможно.

«Помощь должна приходить быстро. Между подачей заявления на получение доплаты и решением о перечислении средств должно проходить от 3 до 5 дней», - заявил мэр.

5. В мэрии Москвы обещали уже в ближайшие дни разработать новые облегченные правила для получения пособий по безработице.

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В Москве уже с 9 апреля гражданам, потерявшим из-за коронавируса работу, начнут перечислять специальные выплаты. Об этом на своем официальном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник напомнил, что даже во время пандемии нельзя останавливать работу всех предприятий. В таком случае город не сможет нормально жить. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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