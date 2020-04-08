Московский зоопарк на изоляции: посетителей нет, обезьянам не хватает внимания людей

Москвичей просят оставаться дома, а за окном весна. Просыпается природа, и животные в столичном зоопарке. Так и хочется подсмотреть, как там дурачатся панды, нежатся на солнце тигры и взбираются на деревья еноты, которые на днях вышли из спячки. «Комсомольская правда» узнала, как живет в условиях изоляции Московский зоопарк.

Родились кустарниковые собаки

- Зоопарк сейчас работает, как и прежде. Некоторые отделы перешли на удаленную занятость, однако зоологи, ветеринары, инженеры и другие специалисты, непосредственно обеспечивающие содержание животных, находятся на своих постах. Особое внимание, как и всегда, уделяется пожилым животным и детенышам, - рассказала «Комсомольской правде» Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Оказывается, в это непростое время в зоопарке впервые родились кустарниковые собаки, наконец появились щенки у гривистых волков.

- При необходимости питомцам сразу оказывается квалифицированная помощь. К счастью, в настоящее время у наших ветеринаров есть только один пациент – пожилой скунс с хронической сердечно-сосудистой недостаточностью, - отметила Светлана Акулова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/771870" frameborder="0"></iframe> Высадка енотов.

Еноты проснулись и получили новый дом

Зима была теплой, без снега, и животные долго не могли уснуть. Зимний сон опоздал на два месяца. Еноты, например, сгрудились в одну пушистую кучу и дремали, согревая друг друга. Киперы постоянно следили за состоянием полосатых животных, контролировали состояние их вольера. А весна в этом году довольно ранняя.

- Все наши питомцы уже проснулись. Это интересный момент – в Московском зоопарке на зиму засыпает гораздо меньше видов животных, чем многие думают: всего лишь 13. Все они уже бодрствуют. Как те, кто впадал в спячку, к примеру, степные сурки, белогрудые ежи и тушканчики, так и те, у кого был зимний сон, в частности, еноты и медведи, - рассказывает Светлана Акулова.

Уже проснулись сурки и медведи. Решили выйти на солнышко и еноты. Они пока менее активные, и возвращаются к своему темпу жизни постепенно. В зоопарке для них подготовили новый домик – вольер был подготовлен с учетом потребностей группы. Там есть мягкий грунт, деревья и множество укрытий, а также обилие пищевых головоломок.

Чем владеет сурок Арчи.

Скучают обезьяны без людей

В целом, по наблюдениям зоологов, животные стали более охотно выходить из своих вольеров. И этому есть вполне логичное объяснение. Животные любят уединение, простор. Сейчас же нет детских криков, вспышек камер.

- Многие наши животные скучают по посетителям, фактически ловят каждый взгляд проходящих мимо сотрудников Зоопарка, к примеру, зоологов или охранников. Чтобы развлечь наших питомцев, научный отдел постоянно разрабатывает для них новые игрушки, головоломки и прочие элементы обогащения среды, - рассказывает Светлана Акулова, гендиректор Московского зоопарка.

Без зрителей сильно скучают обезьяны. Раньше они показательно прыгали в разные стороны, подходили максимально близко к гостям. Но теперь борнейские орангутаны и равнинные гориллы только в режиме онлайн.

- Гориллам и орангутанам явно недостает человеческого внимания. Молодые гориллы любили общаться с посетителями, приглашая их к игре ударами по своей груди или по стеклу. Орангутаны тоже стали меньше времени проводить у стекла, уходя вглубь вольера или наверх. Из мелких обезьян отсутствие людей заметили и проворные саймири, любившие продемонстрировать свою ловкость. Молодняку мандрилов также не хватает человеческого внимания, - говорит Светлана Акулова.

А вот сурки не любят, когда «стоят над душой» во время трапезы. Кушать фрукты, овощи и зерна они любят вдали от чужих глаз. Уже начались любовные игры у львов, красивое оперение демонстрируют павлины.

- Многие сейчас в самоизоляции. И если нельзя пойти в театр или на работу, то это не значит, что нельзя красиво одеться – берите пример с павлинов. Это весьма поднимает настроение и тонус, - советуют в Московском зоопарке.

Поднять настроение могут и веселые панды. Посмотреть на них можно в режиме онлайн. Несмотря на карантин, когда можно просто валяться, с бамбуковыми медведями проводят уроки, дают им много игрушек (конусы, мячи, коробки). А еще в программу занятий входит рисование. Художественный стиль панд пока напоминает абстракционизм с элементами авангардизма.

Зоопарк в онлайн-формате

Просветительская деятельность зоопарка не прекратилась. Открытый лекторий был переведен в режим онлайн-трансляций в социальных сетях. Продолжают работу в режиме онлайн биологический кружок Манулята и кружок английского языка «Начинающий путешественник.

- В первую очередь – у нас на сайте в разделе «Веб-камеры» есть круглосуточные трансляции из вольеров больших панд, а также с 9.00 до 17.00 – из Дома приматов. Также мы регулярно выкладываем видео показательных кормлений, лекций, драматических чтений, мастер-классов, - рассказала Светлана Акулова.

Кстати

Не прозевайте скидки на билеты в зоопарк

- Сейчас мы предлагаем скидку на входные билеты. С 26 марта по 30 апреля их можно приобрести на официальном сайте Зоопарка за 500 рублей. Вне акции входной билет стоил 600 рублей (в будние дни) и 800 рублей (в выходные и праздничные дни). Билеты будут действовать с момента официального окончания карантина и открытия Московского зоопарка и до конца года, - рассказала Светлана Акулова, гендиректор Московского зоопарка.

Интересно знать

Советы по изоляции от Московского зоопарка:

- если у вас нет хобота, не слоняйтесь без крайней необходимости. Останьтесь дома, подумайте об окружающих. Инфекция может не проявляться у вас, но вы можете случайно кого-то заразить;

- если все же пришлось выйти – соблюдайте дистанцию минимум в 1 метр. Вспомните о медведях – они встречаются только при крайней необходимости, остальное время проводя на своей территории;

- если рядом люди, а вы не можете сдержать кашель или чихание – обязательно прикройтесь локтем. Представьте себе, что вы орел с огромными крыльями;

- чаще мойте руки и старайтесь как можно меньше касаться лица. Берите пример с енотов-полоскунов – они иногда стараются отмыть даже снег.