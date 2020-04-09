2020-04-08T23:54:21+03:00
Общество

«Помощь должна приходить быстро»

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил разработать технологичный и простой механизм получения региональной доплаты по безработице
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Сложно сейчас найти в Москве хотя бы одного человека, жизнь которого не изменилась бы из-за эпидемии коронавируса. Многие теперь работают на удаленке, дети - учатся дистанционно. Чтобы сдержать распространение инфекции, столичные власти ввели ограничения и режим самоизоляции. Временно приостановили свою деятельность торговые центры, кафе и рестораны, парикмахерские, фитнес-центры. И хотя Президент попросил бизнес сохранить ушедшим в режим самоизоляции сотрудникам зарплату, часть людей - это внештатники, работающие сдельно, самозанятые и даже некоторые индивидуальные предприниматели - работу все-таки потеряли. Для Правительства Москвы поддержка уязвимых слоев населения - одно из приоритетных направлений и в обычное время. Поэтому что уж тут говорить про нынешнюю ситуацию!

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что дополнительные выплаты людям, которые потеряли из-за коронавируса работу, начнутся уже с 9 апреля.

«Президент России Владимир Владимирович Путин объявил о том, что федеральное пособие по безработице 12 130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей (3 тысяч рублей в месяц, - Авт.) будут выплачиваться в упрощенном порядке по заявлению граждан, потерявших работу вне зависимости от прежних доходов, - сообщил мэр на своем официальном сайте sobyanin.ru. - Это очень правильно. Подготовительные работы мы провели».

В Москве общая сумма допвыплаты по безработице с учетом региональной прибавки - 19 500 рублей в месяц, самая большая в стране.

При этом Сергей Собянин поручил разработать новый механизм получения дополнительных выплат с учетом нынешнего времени, когда действует режим самоизоляции. Нужно сделать процесс подачи документов и их рассмотрения максимально технологичным и в то же время простым. Разумеется, бегать куда-либо и собирать справки не понадобится. Все можно будет сделать в электронном виде.

«Среди прочего - необходимо убрать требование двух безуспешных попыток трудоустройства, которые в «обычные» времена предшествуют признанию гражданина безработным», - заявил Сергей Собянин.

Словом, все заточено на безопасность горожан. Режим самоизоляции нарушать не нужно.

«Помощь должна приходить быстро, - отметил мэр. - Между подачей заявления на получение доплаты и решением о перечислении средств должно проходить от 3 до 5 дней».

При этом, по словам мэра, доплата должна быть адресной. Получать ее должны те, кому эта помощь действительно необходима.

Новый механизм получения региональной компенсации разработают уже в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мэр Южно-Курильска извинился за то, что ласкал свою вице-мэра во время онлайн-совещания с губернатором
Кресло под игривым чиновником пошатнулось после того, как в сеть попало видео фрагмента конференц-связи губернатора Сахалинской области с главами муниципалитетов
Новости 24
В Москве упростили порядок выделения доплат безработным
В Наро-Фоминске на базе областной больницы появится инфекционный центр
Москва выделит федеральным клиникам 5 млрд рублей на перепрофилирование под коронавирус
Московским пенсионерам на изоляции доставили дрова и уголь на дачи
Сбежавшие московские подростки вернулись домой
В Москве полицейские задержали таксиста с коронавирусом, нарушившего карантин
В Москве лже-таможенник сообщил о минировании аэропорта Внуково
В Москве около 1700 человек лечатся от коронавируса дома
В Химках откроется инфекционный центр на 200 мест
Главврач больницы Реутова прокомментировал «нехватку» средств индивидуальной защиты в учреждении
Вертолетная площадка для аэротакси появится в районе Коммунарки
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в ближайшую неделю
Пациентка с онкологией выпала с 8 этажа больницы и погибла
В Москве семерых больных COVID-19 оштрафовали за нарушение карантина
Погода в Москве на 7 апреля 2020 года: +17 и без осадков
В Подольске к открытию готовится инфекционная больница
В Москве школьница насмерть отравилась таблетками для выведения блох у животных
В интернет-магазинах Московской области запретили примерку товара
После реконструкции открылась станция Опалиха МЦД-2 «Курско-Рижский»
В Москве из-за режима самоизоляции скорректирована работа общественного транспорта
Погода в Москве на 6 апреля 2020 года: почти без осадков, температура +7
Мужчину на Патриарших задержали из-за невыполнения законных требований полиции
Собянин обязал все компании и учреждения обеспечить соцдистанцирование
Эксперт в области SMS-мониторинга рассказал о зарубежном опыте контроля режима самоизоляции
Эксперт отметил готовность столицы к запуску системы умного контроля за режимом самоизоляции
Москва технически готова ввести умный контроль режима самоизоляции
В Москве из-за коронавируса закрыли канатную дорогу до 1 мая