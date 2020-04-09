«Помощь должна приходить быстро»

Сложно сейчас найти в Москве хотя бы одного человека, жизнь которого не изменилась бы из-за эпидемии коронавируса. Многие теперь работают на удаленке, дети - учатся дистанционно. Чтобы сдержать распространение инфекции, столичные власти ввели ограничения и режим самоизоляции. Временно приостановили свою деятельность торговые центры, кафе и рестораны, парикмахерские, фитнес-центры. И хотя Президент попросил бизнес сохранить ушедшим в режим самоизоляции сотрудникам зарплату, часть людей - это внештатники, работающие сдельно, самозанятые и даже некоторые индивидуальные предприниматели - работу все-таки потеряли. Для Правительства Москвы поддержка уязвимых слоев населения - одно из приоритетных направлений и в обычное время. Поэтому что уж тут говорить про нынешнюю ситуацию!

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что дополнительные выплаты людям, которые потеряли из-за коронавируса работу, начнутся уже с 9 апреля.

«Президент России Владимир Владимирович Путин объявил о том, что федеральное пособие по безработице 12 130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей (3 тысяч рублей в месяц, - Авт.) будут выплачиваться в упрощенном порядке по заявлению граждан, потерявших работу вне зависимости от прежних доходов, - сообщил мэр на своем официальном сайте sobyanin.ru. - Это очень правильно. Подготовительные работы мы провели».

В Москве общая сумма допвыплаты по безработице с учетом региональной прибавки - 19 500 рублей в месяц, самая большая в стране.

При этом Сергей Собянин поручил разработать новый механизм получения дополнительных выплат с учетом нынешнего времени, когда действует режим самоизоляции. Нужно сделать процесс подачи документов и их рассмотрения максимально технологичным и в то же время простым. Разумеется, бегать куда-либо и собирать справки не понадобится. Все можно будет сделать в электронном виде.

«Среди прочего - необходимо убрать требование двух безуспешных попыток трудоустройства, которые в «обычные» времена предшествуют признанию гражданина безработным», - заявил Сергей Собянин.

Словом, все заточено на безопасность горожан. Режим самоизоляции нарушать не нужно.

«Помощь должна приходить быстро, - отметил мэр. - Между подачей заявления на получение доплаты и решением о перечислении средств должно проходить от 3 до 5 дней».

При этом, по словам мэра, доплата должна быть адресной. Получать ее должны те, кому эта помощь действительно необходима.

Новый механизм получения региональной компенсации разработают уже в ближайшие дни.