«Освобождение от налога на прибыль? От чего освобождать, если прибыли нет?»: В Москве запустили рабочую группу по мерам поддержки бизнесу

В былые времена эта встреча, конечно, выглядела бы совсем иначе. Рабочая группа по важному вопросу. Солидные люди. Собрались бы на круглый стол в большом конференц-зале мужчины в галстуках и женщины в деловых костюмах. Но во время карантина даже такие отраслевые форумы перетекли в онлайн. Ехать никуда не надо: тебе на электронку падает ссылка на платформу Zoom (там теперь проводят ежедневные летучки многие компании), пару раз жамкнул мышкой и вот ты уже на месте, готов слушать и выступать.

Сверху - участники в окошках своих видеокамер. Там много чиновников от разных ведомств, включая налоговую и прокуратуру, бизнес, и немножко журналистов. Кто-то из спикеров продолжает держать марку: пиджак, рубашка, галстук. Кто-то более неформален - режим самоизоляции, знаете ли, располагает. А потому на фоне - обшитая вагонкой стена дачи или старый диван, а вместо костюма - домашнее поло. Еще в одном окошке в кадр с криками врывается девочка-дошкольница и кидается маме на ручки. Рабочая группа в полном сборе! Впрочем, ми-ми-мишные улыбочки по поводу славных детишек - секундная реакция. Вопросы здесь решаются самые серьезные.

МЕРЫ

Глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в начале встречи напомнил о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, которые приняли в Москве. Субсидии на покупку оборудования (вернут до 35%) и продвижение своих товаров с услугами в Интернет-магазинах (до 700 тысяч рублей), поддержка франшиз (например, субсидируют на 100% роялти сроком на три года) и много чего еще интересного. Помимо этого, напомним, в Москве временно освобождены от арендных выплат предприниматели, снимающие городскую или муниципальную недвижимость. Арендодателям-частникам рекомендовали срезать ставки вполовину. И это еще не считая федеральных мер - кредитных каникул, отсрочки налоговых выплат и др.

Еще три недели назад Московская Торгово-промышленная палата получила полномочия выдавать бизнесу справки о форс-мажорных обстоятельствах.

- На данный момент мы получили уже более 1 тысячи обращений, - сообщил президент МПТП Владимир Платонов. - 70% их них - о том, что предприниматели не могут оплатить аренду, кредиты, лизинг. Да, город пошел арендаторам на помощь и временно отменил арендные выплаты на объектах, которые ему принадлежат. Но тех, кто снимает площади у частников, ждут большие проблемы. Даже если карантин в ближайшее время остановится, до уровня декабря 2019 года бизнес еще долго не поднимется.

РЕПЛИКА «ИЗ ЗАЛА»

В этот момент в чатике, который читают все собравшиеся чиновники и бизнесмены, звякает сообщение. Чем еще хороши онлайн-конференции, там можно размещать реплики, не перебивая спикера.

«По форс-мажору МПТП отбивается отписками. Почему нет форс-мажора по аренде, если мы закрыты?»

Автор сообщения - основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова (та сама, которая несколько недель назад плакала на встрече Путина с бизнесменами, рассказывая о ситуации в бизнесе).

Комментировать ее вопрос в эфире не стали.

Потом были представители различных служб и ведомств, которые усердно пересказали краткое содержание различных постановлений и указов последних недель - то, что прекрасно гуглится на раз-два. Замглавы Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Александр Исаевич рассказал, что в Телеграме с 9 апреля начнет действовать чат, в котором до предпринимателей будут доносить всю актуальную информацию и разъяснения по тем или иным мерам поддержки…

«ПРОШУ ВЫБРОСИТЬ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВСЕ ТРАТЫ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО»

А потом пришла очередь самого бизнеса - рассказать, достаточно ли им тех мер поддержки, которые уже введены. Спойлер: оказалось, что нет.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе обратила внимание собравшихся, что по части туризма меры меры поддержки распространяются только на гостиницы. Да и то…

- Налоговая отсрочка ничего не дает, - заявила Ломидзе. - Это иллюзия. При нулевых доходах заплатить через несколько месяцев сразу сумму, в 3-4 раза больше? Это будет убийство для многих компаний. Освобождение от налога на прибыль - тоже издевательство. Прибыли сейчас ни у кого нет!

Представители туротрасли считают, что компании не смогут на время карантина сохранить зарплаты всем своим сотрудникам без помощи государства.

- Возможно, здесь нужна мера целенаправленных соцвыплат на погашение зарплат.

Анастасия Татулова (АндерСон) выступила не менее резко.

- По аренде нужна не отсрочка, а отмена выплат на какой-то срок. С коммерческими арендодателями нужно договариваться на уровне властей города. Кроме того, я предлагаю выбросить из бюджета Москвы все траты на благоустройство - направить эти деньги на помощь пострадавшим людям и предпринимателям.

Также Татулова предлагает выделить две группы компаний, которым необходима помощь государства и региональной власти: 1) те, кто был на время режима самоизоляции закрыт принудительно, 2) те, у кого выручка упала более чем на 50%.

- Кроме того, коллеги из Питера подсказали рациональную мысль. Может быть город вернет предпринимателям суммы, выплаченные в 2019 году в виде налогов, - в качестве беспроцентного кредита на три года?

КИНА НЕ БУДЕТ?

Каждый из выступающих предпринимателей говорил, конечно же, больше о проблемах своей отрасли. Например, глава «Роскино» Евгения Мапкова пожаловалась, что киноиндустрия во время карантина тоже встала.

- Через пару месяцев стране нечего будет смотреть по телевизору! - сообщила Маркова. - Поэтому мы хотели бы попросить город дать нам возможность продолжить съемки на улицах, а также дать льготы на производство сериалов и фильмов.

Руководитель Universal University Катерина Черкес-Заде заметила, что меры поддержки вообще не учитывают ИП и самозанятых.

Босс сети детских парков Zamania Павел Ковшаров заявил, что несмотря на все официальные бумаги со стороны государства, по факту банки кредиты на зарплату не выдают.

- Рефинансирования кредитов тоже нет, - сказал бизнесмен. - И кто-нибудь объяснил бы мне, как выживать в моей ситуации. Я не малый и не средний бизнес, у меня в сети работает более 1 тысячи человек. Нас поддерживать не будут? То же самое касается всех сетевых кафе, например.

Говорили еще о беде отрасли спорта и фитнеса, падении рынка бытовых услуг, проблемах рынка перевозок. И это еще не всем слово досталось - время вышло.

- Главная цель этой рабочей группы - фиксировать все предложения бизнеса, - подытожил первое заседание глава Департамента предпринимательства Алексей Фурсин. - Я согласен, что можно придумать много мер поддержки, но они в каких-то случаях могут не работать. Мы услышали сегодня много предложений. Будем мониторить ситуацию.

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