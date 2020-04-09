«Газпром нефть» поддержит малый и средний бизнес, упростив взаиморасчеты на своих АЗС

Поддержка малого и среднего бизнеса, оказавшегося из-за коронавируса в непростой экономической ситуации, - одна из самых обсуждаемых сегодня тем. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ разрабатывает меры помощи предприятиям, для которых сейчас так важна финансовая устойчивость. При этом председатель правительства призвал не устанавливать ненужных ограничений и не мешать компаниям, которые в условиях пандемии продолжают работать и обеспечивать нормальную жизнь людей, остающихся дома на самоизоляции.

- Службы и компании, которые занимаются этим, делают все, чтобы помочь людям правильно организовать самоизоляцию, облегчить решение бытовых вопросы. Вместо того, чтобы поддерживать их, в ряде мест препятствуют работе грузоперевозчиков и ритейлеров, вплоть до того, что останавливают грузовые машины на въезде в регионы и даже закрывают пункты выдачи заказов, мешая курьерам доставлять их людям, - отметил Мишустин. - Нужно установить четкие и разумные правила для компаний, которые ведут сейчас этот бизнес.

В ситуации, когда для предпринимателей важно продержаться на плаву до окончания карантинных мер, важна любая поддержка. Так, сеть АЗС "Газпромнефть" (а это 1448 станций по всей России и в странах СНГ) решила облегчить жизнь предприятиям малого и среднего бизнеса, существенно упростив взаиморасчеты. Компания внедрила онлайн-факторинг — удобную систему для расчетов между заказчиками и поставщиками, позволяющую в разы ускорить получение денег за товары и услуги.

Главный плюс системы в том, что все взаиморасчеты осуществляются на онлайн-платформе, которая сама оплачивает поставку товара. Деньги за заказы предприятиям малого и среднего бизнеса перечисляются в течение 24 часов. Раньше, при традиционной схеме взаиморасчетов на это уходило гораздо больше времени - средства поступали через несколько дней, а то и месяцев. Благодаря быстрым взаиморасчетам предприятия наращивают свой оборотный капитал, который они могут оперативно направить на развитие и поддержание своего бизнеса.

- Выстраивая долгосрочные партнерские отношения, мы учитываем интересы наших поставщиков и подрядчиков. Среди них много компаний, представляющих малый и средний бизнес, которым сегодня особенно важна устойчивость и оперативное исполнение партнерами финансовых обязательств по контрактам, - отметил руководитель сети АЗС "Газпромнефть" Олег Кузьменков.- В онлайн-факторинге мы нашли эффективное решение: согласование и выдача средств происходят за считанные часы, отсутствует минимальный лимит финансирования, что позволяет поддерживать партнеров сети АЗС "Газпромнефть" и совершенствовать систему финансовой работы с поставщиками.