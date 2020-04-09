«Газпром нефть» начала масштабное тестирование персонала буровых и НПЗ на коронавирус

Борьба с коронавирусной инфекцией меняет требования безопасности. Прежде всего это коснулось непрерывнодействующих производств, которые должны продолжать работу и обеспечивать безопасность сотрудников. Промышленники активно внедряют все новые меры, так, например, «Газпром нефть» начала масштабное тестирование на COVID-19 сотрудников, задействованных в обеспечении непрерывного производства на своих нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях по всей стране.

На первом этапе в компании планируется тестировать более 50% сотрудников 80 тысячного коллектива. С помощью современных тестов выявляется инфицированный персонал, не имеющий внешних симптомов заболевания. По итогам тестирования принимаются меры по изоляции и лечению инфицированных, а также выявлению и тестированию всех контактировавшими с ними людьми.

Эксперты признают, что охватное тестирование, превентивное выявление скрытых форм заболевания и изоляция, наряду с противоэпидемическими мероприятиями, являются самой эффективной мерами по противодействию COVID-19 на объектах непрерывного производства.

Сейчас «Газпром нефть» развивает комплексную программу «Антивирус» по противодействию распространению коронавирусной инфекции среди своих сотрудников, а также работников нефтесервисных и обслуживающих организаций. Ежедневно проводится дезинфекция на промышленных предприятиях и технологическом транспорте, организован врачебный контроль за состоянием здоровья, все предприятия обеспечены индивидуальными средствами защиты сотрудников. Применяются схемы разграничения потоков на проходных, бесконтактная передача смен и вахт.

Период вахты на удаленных нефтепромыслах увеличен до 90 дней. Для сотрудников, находившихся на межвахтовом отдыхе, создаются буферные зоны, где вахтовый персонал находится под наблюдением врачей перед вылетом на месторождения. Административно-управленческий персонал, имеющий возможность выполнять работу дистанционно, переведен на домашний режим с использованием цифровых технологий «удаленного офиса».