Подробности одной погони: Полицейские задержали в Москве банду грабителей

В пять утра на службу «02» поступило сообщение о том, что в салон сотовой связи, расположенный на улице Маршала Катукова, проникли пятеро неизвестных с битами и оружием. Прибывшие на место сотрудники полиции заметили, что от магазина отъехал автомобиль желтого цвета, и предприняли попытку его остановить.

Об этом случае "Комсомолка" сообщила во вторник в материале: "Спиртуясь от коронавируса позабыли о болезнях: Полиция задержала мигрантов после попытки ограбления".

- Полицейские догнали «Тойоту Камри» желтого цвета (такси-прим.Ред) с подложными регистрационными знаками, который мчался по улице Маршала Катукова в сторону МКАД, с возможными подозреваемыми внутри. На неоднократные требования сотрудников полиции остановиться водитель транспортного средства не реагировал. После чего злоумышленники, нарушив все правила дорожного движения, поехали по встречной полосе движения, выскочили с проезжей части на тротуар, выбежали из машины и попытались скрыться. Двое из них – 25-летний и 43-летний приезжие – были задержаны, - сообщил "Комсомолке" начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

Отметим, что шансов уйти от погони у банды иностранцев просто не было. Отлов налетчиков в этом столичном районе был отработан патрульно-постовой службой полиции отдела МВД России по району Строгино еще в начале 90-х годов: достаточно было перекрыть на полуострове мост и пару дорог, и уйти от погони просто некуда.

На этот раз в поимке грабителей приняли участие сотрудники ОГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России.

- Установлено, что задержанные со своими знакомыми похитили из салона сотовой связи мобильные телефоны и аксессуары на сумму около 250 тысяч рублей. В настоящее время похищенное изъято, также изъято предполагаемое орудие преступления, - добавил Васенин.

Дознаватели принимают все меры по установлению всех членов банды.