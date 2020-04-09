2020-04-09T20:22:42+03:00
Происшествия

Подробности одной погони: Полицейские задержали в Москве банду грабителей

Мигранты совершили налет на салон сотовой связи, но не смогли выехать из столичного района
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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B поимке грабителей приняли участие сотрудники ОГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России.B поимке грабителей приняли участие сотрудники ОГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пять утра на службу «02» поступило сообщение о том, что в салон сотовой связи, расположенный на улице Маршала Катукова, проникли пятеро неизвестных с битами и оружием. Прибывшие на место сотрудники полиции заметили, что от магазина отъехал автомобиль желтого цвета, и предприняли попытку его остановить.

Об этом случае "Комсомолка" сообщила во вторник в материале: "Спиртуясь от коронавируса позабыли о болезнях: Полиция задержала мигрантов после попытки ограбления".

- Полицейские догнали «Тойоту Камри» желтого цвета (такси-прим.Ред) с подложными регистрационными знаками, который мчался по улице Маршала Катукова в сторону МКАД, с возможными подозреваемыми внутри. На неоднократные требования сотрудников полиции остановиться водитель транспортного средства не реагировал. После чего злоумышленники, нарушив все правила дорожного движения, поехали по встречной полосе движения, выскочили с проезжей части на тротуар, выбежали из машины и попытались скрыться. Двое из них – 25-летний и 43-летний приезжие – были задержаны, - сообщил "Комсомолке" начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

Отметим, что шансов уйти от погони у банды иностранцев просто не было. Отлов налетчиков в этом столичном районе был отработан патрульно-постовой службой полиции отдела МВД России по району Строгино еще в начале 90-х годов: достаточно было перекрыть на полуострове мост и пару дорог, и уйти от погони просто некуда.

На этот раз в поимке грабителей приняли участие сотрудники ОГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России.

- Установлено, что задержанные со своими знакомыми похитили из салона сотовой связи мобильные телефоны и аксессуары на сумму около 250 тысяч рублей. В настоящее время похищенное изъято, также изъято предполагаемое орудие преступления, - добавил Васенин.

Дознаватели принимают все меры по установлению всех членов банды.

Полиция задержала в Москве мигрантов после попытки ограбления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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