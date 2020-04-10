Число заболевших коронавирусом в Москве на 10 апреля 2020 выросло до 6698 человек

Утром 10 апреля 2020 года на официальном сайте мэра столицы указано, что число заболевших коронавирусом в Москве составило 6698 случаев. Отметим, что сюда относятся также и те, кто уже выздоровел или умер от инфекции.

Все пациенты находятся под наблюдением врачей, однако не все лежат в инфекционных стационарах. В случае, если болезнь протекает в легкой форме, зараженный может самоизолироваться дома. Нарушать карантин ни в коем случае нельзя - иначе заберут обсервацию и выпишут штраф.

Также на 10 апреля оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщает о 313 выздоровевших и 50 скончавшихся. Это общее число с начала эпидемии.

Накануне премьер-министр Мишустин завизировал соглашение между МВД и правительством Москвы, по которому полиция получила право штрафовать пешеходов и водителей за нарушение самоизоляции.Санкцию могут применить ко всем здоровым горожанам, если те не смогут обосновать, что покинули квартиру по уважительной причине. К таковым относятся поездка на работу, поход в магазин, аптеку, ко врачу или выгул собаки.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 10 апреля начнут жестко наказывать тех, кто разъезжает на машине по мегаполису. Количество составленных протоколов уже начало расти.

Общее число заразившихся коронавирусом россиян превысило 10 тысяч человек. Последние дни число подтвержденных диагнозов растет ежедневно. В Москве тем временем сохраняется неприятный тренд: почти половина из числа зараженных это молодые люди.