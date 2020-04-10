Число заболевших коронавирусом в Московской области на 10 апреля 2020 года составило 748 человек

Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Московской области публикует данные о числе заболевших COVID-2019. По состоянию на 10 апреля 2020 года общее число составило 748 случаев. Это те граждане, у которых по результатам ряда анализов была подтверждена инфекция.

В общее количество инфицированных из статистики также относятся 66 выздоровевших и 13 скончавшихся. В лидерах антирейтинга по числу инфицированных Химки, Люберцы, Мытищи и Красногорск. Следом идут Одинцово и Ленинский округ.

Отметим, что в последние дни число заболевших в Московской области резко выросло. Если в начале эпидемии каждый сутки прибавлялись не более пары десятков новых случаев, то за минувшие дни количество зараженных стало расти едва ли не в геометрической прогрессии. Сначала плюс 95 новых случаев, а накануне уже плюс 199 инфицированных.

В Московской области в середине марта ввели режим повышенной готовности. В конце месяца начал действовать карантин для пожилых, а потом режим полной самоизоляции. Покидать квартиры можно только в особых случаях. Например, погулять с собакой в 100 метрах от дома, выбросить мусор, сходить в магазин, аптеку или добраться до работы.

Кстати, в Подмосковье упорно ходили слухи о введении комендантского часа. «Комсомольская правда» узнала, насколько реальны эти разговоры и планируется ли властями такая мера.